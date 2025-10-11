健康網》中國劇天后白鹿成紙片人 醫：體重驟降注意9疾病

中國藝人白鹿日前自曝身體有異狀，並經中、西醫雙管齊下，體重終於止跌。不過醫囑仍要找出真正病因。圖為她在《臨江仙》劇照。（愛奇藝國際站提供）

〔健康頻道／綜合報導〕中國女星白鹿是新一代中國劇女神，近日她在新劇《莫離》殺青現場，公開透露自己罹患不明疾病，導致一個月驟降5公斤，瘦成紙片人。她出現持續性頭痛、頸椎不適等症狀，並伴隨嚴重無力及食慾驟降，一直查不出病因，很苦惱。

白鹿透露，有頭痛、頸椎不舒適，全身無力及食慾差等症狀，在生病後看了腦科、神經科及骨科等，進行了CT、核磁共振等多項檢查，但查不出病因，體重從47公斤直線下滑。

根據博田國際健康管理中心衛教資料，有以下幾種疾病，與體重驟降有關：

●甲狀腺功能亢進

甲狀腺像身體的「小馬達」，轉太快就會一直耗能。即使吃得不少，體重還是往下掉，常伴心悸、怕熱、手抖與出汗。很多人也會覺得睡不安穩、容易煩躁與疲倦。

●糖尿病控制不佳

血糖太高，身體像在「漏油」，能量跟著從尿液流掉。會口渴、一直想喝水、常跑廁所，體重卻變輕。早期調整飲食、運動與藥物控制，可把流失的能量補回來。

●憂鬱與焦慮

心情就像胃口的「總開關」，關小了，吃得自然變少。有人味覺變得遲鈍，覺得食物都不好吃，或是一緊張就肚子不舒服。好好睡覺、固定作息與心理支持，常能把開關慢慢打開。

●慢性感染（例如結核病）

身體和細菌打仗，要花很多能量，所以人會越來越瘦。結核病常見長咳、咳痰、夜間盜汗與低燒。若有長時間咳嗽或接觸史，應盡早評估。

●乳糜瀉（麩質敏感性腸病）

腸子像一條吸收養分的海綿，遇到麩質會發炎，就吸不住養分。會腹瀉、腹脹、貧血，久了體重就掉。調整飲食、避開麩質，腸子才能休息與修復。

●發炎性腸道疾病

長期腸子發炎，就像一直擦傷，吸收功能會走樣。常見腹痛、腹瀉、便血與疲累，孩子與年輕成人也可能出現。穩定控制發炎，體重才會慢慢回升。

●慢性阻塞性肺病與惡病質

呼吸用力就像做重訓，每一天都在消耗。吃得不夠、睡得不好，肌肉也會流失，體重就降。營養補充、肺部復健與戒菸，是把體力拉回來的三根柱子。

●吸收不良與胰臟外分泌不足

食物要被消化，需要胰臟分泌酵素幫忙。酵素不夠，脂肪與養分就「滑過去」，出現油亮亮的脂肪便與體重下降。醫師會依情況補充酵素與調整飲食比例。

●藥物與物質影響

有些藥會讓胃口變差、口乾或噁心，久了也會變瘦。過量咖啡因、菸酒與其他物質，也可能干擾睡眠與食慾。把可疑的藥與習慣列出來，逐項檢視最安全。

不過，白鹿已轉至中醫針灸治療，採取中、西醫雙管齊下，病情逐漸好轉。白鹿坦言曾感到「無力與絕望」，但粉絲的支持成為她對抗病魔的重要力量，數度哽咽表示：「看到粉絲們對自己的愛，看到支持的貼文，就又有力氣繼續堅持下去。」

