自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》喵星人吃生食害病？ 研究： 生菌多恐傳病菌

2025/10/11 22:50

健康網》喵星人吃生食害病？ 研究： 生菌多恐傳病菌

喵星人吃下含菌生食恐染病，美國康乃爾大學獸醫學院呼籲，要加強市售寵物食物篩檢；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕2025世界貓咪博覽會貓奴大集合！餵食喵星人吃市售生食，要小心！康乃爾大學獸醫學院發現，市售生鮮或半熟肉類貓食中，檢出沙門氏菌、克雷伯氏菌和大腸桿菌等致病病原體。這些病原體可以從毛孩傳給主人。

這篇研究發表在《Communications Biology》期刊，研究發現，大多數這些產品上都沒有標示肉類成分，也未附上完全煮熟的警語，這意味著它們可能含有活菌，甚至病毒和寄生蟲。

美國食品藥物管理局在貓生食中僅對有限數量的細菌進行管制與檢測。但根據康乃爾大學獸醫學院的研究結果，生鮮食物樣本中檢出5種沙門氏菌菌株，還有克雷伯氏菌，此菌可引發發燒、寒顫、疲倦，並可能導致肺炎或尿路感染。

令人更擔憂的是，冷凍乾燥貓點心與冷凍生肉或外層包覆乾糧的產品中發現梭狀芽孢桿菌，讓人類曝露在致病環境中，不可不慎！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中