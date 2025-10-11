健康網》喵星人吃生食害病？ 研究： 生菌多恐傳病菌

喵星人吃下含菌生食恐染病，美國康乃爾大學獸醫學院呼籲，要加強市售寵物食物篩檢；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕2025世界貓咪博覽會貓奴大集合！餵食喵星人吃市售生食，要小心！康乃爾大學獸醫學院發現，市售生鮮或半熟肉類貓食中，檢出沙門氏菌、克雷伯氏菌和大腸桿菌等致病病原體。這些病原體可以從毛孩傳給主人。

這篇研究發表在《Communications Biology》期刊，研究發現，大多數這些產品上都沒有標示肉類成分，也未附上完全煮熟的警語，這意味著它們可能含有活菌，甚至病毒和寄生蟲。

美國食品藥物管理局在貓生食中僅對有限數量的細菌進行管制與檢測。但根據康乃爾大學獸醫學院的研究結果，生鮮食物樣本中檢出5種沙門氏菌菌株，還有克雷伯氏菌，此菌可引發發燒、寒顫、疲倦，並可能導致肺炎或尿路感染。

令人更擔憂的是，冷凍乾燥貓點心與冷凍生肉或外層包覆乾糧的產品中發現梭狀芽孢桿菌，讓人類曝露在致病環境中，不可不慎！

