花蓮光復糖廠醫療站 衛生所12日起接手服務
〔記者王峻祺／花蓮報導〕馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，花蓮慈濟醫院醫療先鋒隊進駐光復糖廠醫療站，駐守18天於11日退場，後續由光復鄉衛生所接手，持續提供門診、施打疫苗以及中醫服務；截至目前流感疫苗施打1324人、新冠疫苗467人。慈院統計連同其他醫療站，服務人次超過4300人次。
花蓮慈院副院長張睿智說，院方總計出動1221名醫護、行政人員投入災區輪值，連同3個醫療站，服務人次超過4300人次，其中以災後1週至10天為看診高峰，病患除以災民看診拿藥居多外，鏟子超人外傷治療也逐漸增加。
他說，科別以內、外科較多人，中醫部分約600人次，另外還有災民心理衛生諮詢，主要是因家庭毀損、財損，導致情緒低落等問題，感謝院內同仁動員快速，慈濟離光復災區最近，因此「我們責無旁貸！」
花蓮縣衛生局表示，目前交通、就學等復原工作陸續靠一段落，光復也將恢復日常，因此慈濟等醫療團隊進駐災區部分將全部撤離，其中光復糖廠醫療站將由光復鄉衛生所接手，12日下午1點至5點接續門診及施打疫苗服務。
花蓮衛生局指出，13日起依光復衛生所門診時間，上午8點起在糖廠醫療站繼續提供服務，另外災民因有中醫需求，花蓮縣中醫師公會也會協助進駐，派住中醫師看診。
