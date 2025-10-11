健康網》館長火燒心、利菁灼聲帶 醫：3類型犯病要對症下藥

利菁因胃食道逆流，接受亞東醫院肝膽胃腸科主治醫師鍾承軒建議，進行賁門口緊縮手術。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日頻頻在直播中提到飽受「怪病」困擾，胃部長期不適、睡眠品質嚴重受影響，又語出驚人：「真的會暴斃！」無獨有偶的是，藝人利菁也飽受胃食道逆流之苦，日前進行「賁門縮小術」。

館長在自己直播間說，罹患了胃心症候群，長期受到胃食道逆流與火燒心困擾，胃酸上衝影響自律神經，甚至波及橫膈膜與心臟，導致出現頻繁打嗝、心悸及心律不整等症狀。儘管服用胃藥治療，但仍難以改善。

利菁則是胃液一直灼傷聲帶與食道，在亞東醫院肝膽胃腸科主治醫師鍾承軒的建議下，進行賁門縮小術，以微創手術治療賁門鬆弛，也就是把鬆垮的賁門口緊縮。

館長在直播節目中，自曝得了「胃心症候群」，直說自己快要暴斃了，吃不下、睡不好，心悸、自律神經失調。（資料照）

至於館長自曝得了「胃心症候群」，肇因也是由胃食道逆流引起。根據「醫憲診所」臉書衛教資料，當「胃食道逆流」使食道黏膜受到刺激，或因「胃脹氣／胃發炎」造成橫膈膜、右心房的直接壓迫，以上兩種狀況導致患者「迷走神經反射」異常，讓患者出現不正常的心跳傳導現象，進而引發「胸悶、心悸、呼吸喘」等胸口不適。此類患者在做心臟健康檢查時（如「心臟超音波」、「24小時心電圖」等）通常無明顯異狀，此即為「胃心症候群」。

根據衛福部衛教資料，有3種類型的人容易罹患胃食道逆流：

●下食道括約肌（稱作賁門）鬆弛：賁門連接著食道與胃，如同一道閘門，一旦鬆弛無法關緊且腹壓又增加時，胃酸就容易從胃部逆流而上到食道。

●日常生活習慣不良：三餐飲食不正常，暴飲暴食、狼吞虎嚥，或是一吃飽就躺平，還有經常食用咖啡、酒、茶、碳酸飲料及高糖分、高油脂、過酸過辣等刺激性食物，都會刺激胃酸分泌，容易造成胃食道逆流。此外，抽菸、熬夜、作息不正常等也會增加胃酸分泌，導致胃食道逆流。

●高風險族群如肥胖、中廣型身材或懷孕者，會因腹壓較高導致胃酸逆流；長期處於緊張與焦慮等高壓狀態，也可能增加胃酸分泌，引起胃食道逆流。

