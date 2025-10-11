自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》館長火燒心、利菁灼聲帶 醫：3類型犯病要對症下藥

2025/10/11 15:03

利菁因胃食道逆流，接受亞東醫院肝膽胃腸科主治醫師鍾承軒建議，進行賁門口緊縮手術。（資料照）

利菁因胃食道逆流，接受亞東醫院肝膽胃腸科主治醫師鍾承軒建議，進行賁門口緊縮手術。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日頻頻在直播中提到飽受「怪病」困擾，胃部長期不適、睡眠品質嚴重受影響，又語出驚人：「真的會暴斃！」無獨有偶的是，藝人利菁也飽受胃食道逆流之苦，日前進行「賁門縮小術」。

館長在自己直播間說，罹患了胃心症候群，長期受到胃食道逆流與火燒心困擾，胃酸上衝影響自律神經，甚至波及橫膈膜與心臟，導致出現頻繁打嗝、心悸及心律不整等症狀。儘管服用胃藥治療，但仍難以改善。

利菁則是胃液一直灼傷聲帶與食道，在亞東醫院肝膽胃腸科主治醫師鍾承軒的建議下，進行賁門縮小術，以微創手術治療賁門鬆弛，也就是把鬆垮的賁門口緊縮。

館長在直播節目中，自曝得了「胃心症候群」，直說自己快要暴斃了，吃不下、睡不好，心悸、自律神經失調。（資料照）

館長在直播節目中，自曝得了「胃心症候群」，直說自己快要暴斃了，吃不下、睡不好，心悸、自律神經失調。（資料照）

至於館長自曝得了「胃心症候群」，肇因也是由胃食道逆流引起。根據「醫憲診所」臉書衛教資料，當「胃食道逆流」使食道黏膜受到刺激，或因「胃脹氣／胃發炎」造成橫膈膜、右心房的直接壓迫，以上兩種狀況導致患者「迷走神經反射」異常，讓患者出現不正常的心跳傳導現象，進而引發「胸悶、心悸、呼吸喘」等胸口不適。此類患者在做心臟健康檢查時（如「心臟超音波」、「24小時心電圖」等）通常無明顯異狀，此即為「胃心症候群」。

根據衛福部衛教資料，有3種類型的人容易罹患胃食道逆流：

●下食道括約肌（稱作賁門）鬆弛：賁門連接著食道與胃，如同一道閘門，一旦鬆弛無法關緊且腹壓又增加時，胃酸就容易從胃部逆流而上到食道。

●日常生活習慣不良：三餐飲食不正常，暴飲暴食、狼吞虎嚥，或是一吃飽就躺平，還有經常食用咖啡、酒、茶、碳酸飲料及高糖分、高油脂、過酸過辣等刺激性食物，都會刺激胃酸分泌，容易造成胃食道逆流。此外，抽菸、熬夜、作息不正常等也會增加胃酸分泌，導致胃食道逆流。

●高風險族群如肥胖、中廣型身材或懷孕者，會因腹壓較高導致胃酸逆流；長期處於緊張與焦慮等高壓狀態，也可能增加胃酸分泌，引起胃食道逆流。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中