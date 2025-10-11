健康網》米倉涼子涉毒？ 醫：腦脊髓液減少6症狀很擾人

日劇收視女王米倉涼子曾公開罹患腦脊髓液減少症，陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢表示，此症患者在站著、坐著時，頭痛欲裂，非常痛苦。（法新社）

〔健康頻道／綜合報導〕日本藝人米倉涼子最近因健康因素狀況不佳，已陸續取消公開活動，引起粉絲關切。據日媒報導，相關單位在她家中搜出違法藥物及器具，已使得她的形象重創。

米倉涼子在《派遣女醫X》中飾演外科女醫大門未知子，深受影迷喜愛，也讓她穩坐「收視女王」寶座。不過她曾公開罹患「腦脊髓液減少症」，近期陸續缺席原訂行程，一直讓影迷很擔憂。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢指出，這類病人只有躺著才比較舒服，一旦站立或坐著時就會出現劇烈頭痛。

米倉涼子曾在2019年公開自己得了「腦脊髓液減少症」。根據謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文表示，這類型病人因腦壓過低而導致頭痛。

腦脊髓液減少症是一種由腦壓過低引發的頭痛。這種頭痛的特點是：當你站立或坐著時，會感覺到劇烈疼痛，而一旦躺下，疼痛就會明顯緩解。通常是由外傷、脊椎穿刺手術後或自發性裂口所引起，導致脊髓硬膜產生小裂隙，使腦脊髓液滲漏，造成腦壓下降、硬膜上痛覺神經產生頭痛。

除了站立或坐著時劇烈頭痛外，還可能伴隨頸部僵硬、噁心、視覺模糊等其他症狀。但在躺下後，這些不適感會迅速減輕或消失。謝炳賢表示，少部分輕微的滲漏情況可能會自行癒合，但大多數情況需要專業醫師的評估與治療，如使用「硬膜外自體血貼片」來封閉滲漏的部位；若是治療無效，則可討論利用外科手術進行硬膜修補。

腦脊髓液減少症的6大常見症狀：

●噁心和嘔吐。

●頸部僵硬和疼痛。

●聽力改變（例如聽覺遲鈍或耳鳴）。

●頭暈或不平衡感。

●對光線或聲音敏感。

●腦霧（注意力不集中、認知功能下降）。

●背部疼痛。

外界也猜測，米倉涼子疑似使用違法藥物，可能與過去結交朋友有關，或是為了舒緩頭痛，但實際情況仍有待日本相關單位進一步查明。

