98歲老婦心肺停止 消防隊線上醫療、插管救人

老婦人插管後由高級救護技術員成功插管後，血氧迅速回升，被緊急送往醫院。（民眾提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕雙十節連續假期首日，台南仁德區1名98歲老婦突然心肺功能停止，市府消防局獲報後，出動轄區分隊趕往，並採雙軌派遣高級救護技術員支援。由於患者雖恢復生命跡象，仍有呼吸衰竭風險，取得家屬同意後，救護人員即透過視訊連線奇美醫學中心，協助完成插管作業。到院治療後，目前狀況逐漸趨穩；這也是台南市修訂救護指引後，第五大隊轄內首例院前插管成功個案。

啟動線上醫療、在到院前急救成功的案例發生於昨天。高齡長者心肺功能突然停止，指揮中心雙軌派遣仁德消防分隊與歸仁高級救護隊EMT-P蘇士雄、林群祐，並同步指導家屬進行D-ACPR（視訊指導心肺復甦術），爭取寶貴時間。

經評估，老婦雖恢復生命跡象，但呼吸功能不佳，血氧僅48%。高救隊立刻以**復甦球（呼吸球）**協助人工呼吸，血氧提升至約85%。考量患者呼吸衰竭風險，若未進一步確保氣道通暢，極可能因缺氧導致生命危險。當下僅具EMT-P資格人員可依法施行氣管內插管。

2位高救人員評估後，冷靜且專業地向家屬說明情況，建議施行院前氣管內插管以維持氧合。家屬同意後，救護人員透過視訊連線奇美醫院醫師陳怡婕，說明病情，並取得醫師同意後完成插管作業。

插管成功後，98歲老婦血氧迅速回升至100%，呼吸狀況明顯改善。經後續送醫治療，目前已轉入加護病房觀察，今天意識與呼吸功能逐漸恢復，狀況趨穩。

消防局長李明峯表示，這起案例充分展現歸仁高級救護隊推動「雙軌救護制度」在院前急救中的專業價值與關鍵作用。成功救援也顯示院前醫療判斷及即時處置的重要性。第一線同仁展現專業沉著，密切與醫療團隊合作，值得鼓勵。

第五大隊長陳坤宗也指出，台南市近期修訂救護指引，並提升技術訓練，這是首例院前插管成功個案，象徵市府推動高級救護能量的重要成果，為市民生命安全再添保障。

