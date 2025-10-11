健康網》子宮切除會發生什麼事？婦科醫解3疑惑

不少女性飽受子宮肌腺症所苦，林口長庚婦產專科主治醫師張藍心提出3個女性常有針對子宮切除手術的誤解進行說明；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕部分女性飽受子宮肌腺症困擾。林口長庚婦產專科主治醫師張藍心提到，不少女性對於子宮切除有疑惑，甚至以為會造成自己的更年期提早到來。針對幾個女性常遇到的問題，一一解析。

張藍心在粉專「張藍心醫師 婦產專科 · 微創手術照護」說明，在門診常遇到這樣的女性：她們長期受「子宮肌腺症」困擾，經痛反覆、經血過多，甚至導致嚴重貧血；雖然嘗試過藥物治療，效果卻有限，生活品質因而大受影響。許多人因此陷入疑惑：「如果要做子宮切除手術，我的身體會變怎樣？」

某次回診時，其中一位接受達文西機械手臂全子宮切除患者的話讓她印象深刻：「醫師，我為什麼不早點接受這個手術呢？」這句話，點出了很多女性的掙扎與遲疑。因此，張藍心分享三個最常見的迷思與正確觀念：

Ｑ：子宮拿掉，肚子裡會空一個洞嗎？Ａ：不會！

骨盆腔是一個由多層結締組織、韌帶和肌肉組成的穩固空間。子宮切除後，鄰近器官（如膀胱、小腸、直腸）會自然調整並填補位置， 人體結構具高度適應性，不會因此「空一塊」或導致功能異常。

Ｑ：沒有月經＝提早更年期？Ａ：要看卵巢是否保留。

若僅切除子宮、保留卵巢（hysterectomy with ovarian conservation），卵巢功能仍會繼續運作，體內女性荷爾蒙不會立刻消失。研究顯示：子宮切除後卵巢血流可能略微下降，導致功能平均提早衰退 1–2 年，但多數女性仍在正常年齡範圍進入更年期。

Ｑ：子宮切除後容易脫垂嗎？Ａ：風險確實略升，但並非必然。

子宮是骨盆腔的一個支撐點，若切除後頂端沒有妥善固定（apical support），將來可能增加陰道頂端脫垂（vaginal vault prolapse）的機率。現代手術方式會同時進行支持韌帶加強，大幅降低脫垂風險。

張藍心提醒：子宮切除手術是眾多治療選項中的一種！能幫助部分女性擺脫長期病痛，回到想要的生活。最重要的，是和專科醫師討論，找到最適合妳的選擇。

