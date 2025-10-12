自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》口感差很大！ 高麗菜「1切法」更甜更脆

2025/10/12 08:36

高麗菜順著纖維切口感更有咬勁；垂直纖維切更軟嫩；圖為示意圖。（圖取自freepik）

高麗菜順著纖維切口感更有咬勁；垂直纖維切更軟嫩；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？高麗菜切法竟然會影響口感！農糧署於臉書粉專「鮮享農YA－農糧署」特別提醒，每年10月至4月是平地高麗菜的主要產季，當季高麗菜不僅清甜又實惠，但若想料理出最佳風味，「怎麼切」可是關鍵！順著纖維切口感更有咬勁；垂直纖維切更軟嫩。

農糧署分享，高麗菜買回家後，可先將整顆高麗菜豎立剖半，再沿菜梗依「九宮格」方式分切，這樣不僅能快速分成多塊，中間的菜梗還能留作煮湯使用。需要多少切多少，其餘部分裝入保鮮袋冷藏保存，既方便又不浪費。

高麗菜沿菜梗依「九宮格」方式分切，中間的菜梗還能留作煮湯使用；圖為示意圖。（圖取自freepik）

高麗菜沿菜梗依「九宮格」方式分切，中間的菜梗還能留作煮湯使用；圖為示意圖。（圖取自freepik）

若要切絲做涼拌或配菜，還要注意切的方向

●順著葉脈纖維切：口感更有咬勁，適合拌炒或涼拌。

●垂直纖維切：口感較為軟嫩，適合煮湯或搭配肉類。

農糧署提醒，只要掌握「順切脆、橫切嫩」的原則，無論是快炒、煮湯、燉滷或涼拌，都能輕鬆做出家人愛吃的高麗菜料理。這個秋冬，動手試試不同切法，讓餐桌上的高麗菜更美味！

