健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》胃食道逆流很困擾 醫：4情況建議其他做法

2025/10/11 13:34

胃食道逆流發生時，胸口灼熱等不適感恐嚴重影響生活。（圖取自shutterstock）

胃食道逆流發生時，胸口灼熱等不適感恐嚴重影響生活。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少成年人飽受「胃食道逆流」困擾，已經吃藥仍未能改善。不少症狀像是胸口灼熱等，已嚴重影響生活。醫師建議若符合4種樣態：藥物無效、反覆發生、調整飲食也無用且影響生活，可考慮用手術解決。

消化內科醫師舒敬軒在臉書粉專「舒敬軒醫師 胃腸肝膽科 - 宜蘭仁宏診所、羅東博愛醫院」表示，「火燒心」的難受，只有自己才知道。胸口灼熱、胃酸逆流、夜裡咳嗽，往往打亂了休息，也影響生活的節奏。

大部分人透過飲食調整與藥物就能改善，倘若你是：藥吃了，依舊持續火燒心；好一陣子又反覆復發；飲食作息調整仍然沒有改善，甚至睡眠、工作、情緒都被打亂。或許是時候考慮，從根本上解決這個問題了。

舒敬軒提醒，不要長期拖延胃食道逆流。未經控制的胃酸刺激，可能造成其他問題；比如食道發炎、潰瘍，甚至增加癌變風險。

