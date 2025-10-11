防堵新興毒品！ 衛福部預告增列12項管制藥品

衛福部食藥署也預告修正「管制藥品分級及品項」，新增及修訂共12項無醫療用途的管制藥品，預告期至10月23日止。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕被稱為「喪屍煙彈」的二級毒品「依托咪酯」引發多起毒駕與死傷事故，沒想到毒犯竟為躲避查緝，自行改化學式合成出新物質「正丙帕酯（Propoxate）」，毒性幾乎一樣強，繼法務部將Propoxate增列為毒品項目後，衛福部食藥署也預告修正「管制藥品分級及品項」，新增及修訂共12項無醫療用途的管制藥品，預告期至10月23日止。

Propoxate與依托咪酯毒性相近，吸食後可能造成急性心臟衰竭、呼吸抑制，嚴重者恐喪命。食藥署管制藥品組副組長張志旭說，這次修法是配合法務部新增毒品項目，也考量國際趨勢與公共安全，近來檢警調單位陸續查獲多種新興化學物質在國內出現，有些已被聯合國列入管制名單，若不及時納入管制，恐被濫用為新型毒品或製毒原料，造成社會危害。

張志旭說，這次修正重點之一，就是將第三級管制藥品「異丙帕酯」刪除，併入第二級「正丙帕酯」，並修正名稱為「丙帕酯（Propoxate）」，藉此防堵毒犯以改變化學結構規避查緝。

此外，公告也新增8項第二級藥品，包括愛他淨（Etazene）、美托尼他淨（Metonitazene）、丙托尼他淨（Protonitazene）及其衍生物；另增列3項第四級管制原料藥，如4-甲基苯戊酮、2-溴-4-甲基苯戊酮及1-氯苯基-1-丙酮等。

張志旭強調，預告的12項新增列管物質皆無醫療用途，主要目的在防堵濫用與保障社會安全，預告期結束後，將彙整各界意見，報請行政院核定後公告實施。

