健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》歐美明星瘋傳！不挨餓也能瘦「PATH飲食法」爆紅

2025/10/12 20:56

「PATH飲食法」在歐美掀起熱潮，不用挨餓、不用算卡路里，只要掌握「手的大小」就能越吃越瘦；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想瘦又怕餓？歐美近期掀起一股「PATH飲食法」旋風，不僅健身族群瘋狂實行，就連好萊塢明星也愛用！營養師高敏敏在臉書專頁指出，這套飲食法最大的魅力在於─不用挨餓、不用算卡路里，只要掌握「手的大小」就能越吃越瘦！

什麼是PATH飲食法？

PATH是由營養師提出的「均衡瘦身法」，主張用「手掌比例」作為自然份量指標。這種方法不需要秤重、也不必嚴格記錄熱量，只要掌握簡單的4步驟，就能輕鬆打造健康體態：

●P（Palm）手掌大小的澱粉：糙米、地瓜、燕麥、藜麥等原型碳水，提供穩定能量與飽足感。

●A（Abundant Vegetables）豐富蔬菜：至少攝取五色蔬菜（紅、橙、黃、綠、紫），補足纖維與植化素，幫助抗氧化與腸道健康。

●T（Thumb）拇指大小的健康油脂：橄欖油、酪梨、堅果、苦茶油等好油，能穩定荷爾蒙、促進脂溶性維生素吸收。

●H（Handful）拳頭大小的優質蛋白質：雞胸肉、鮭魚、雞蛋、豆腐、牛肉，維持肌肉量、提升代謝力。

高敏敏指出，這套飲食法的關鍵不在「少吃」，而在「吃對」。透過自然比例掌握攝取量，不僅能達到瘦身效果，也能維持身體活力與營養均衡。

均衡、適量、吃原型，搭配運動與良好作息，就能讓體態變輕盈；圖為情境照。（圖取自freepik）

避4飲食陷阱 瘦得更健康

高敏敏提醒，實行PATH飲食法時，還要避免日常中幾個常見的「隱形熱量陷阱」：

1. 少吃加工食品：減少身體負擔，維持營養均衡。

2. 拒絕含糖飲料：防止血糖劇烈波動與脂肪囤積。

3. 油脂與蛋白質勿超量：油脂不超過拇指大、蛋白質不超過拳頭大。

4. 放慢吃飯速度：細嚼慢嚥能延長飽足感、預防暴食。

不挨餓瘦身 關鍵是「均衡與原型」

「不論東方或西方的飲食觀念，核心都在均衡、適量、吃原型食物。」高敏敏說，PATH飲食法與台灣「我的餐盤」概念相似，強調多樣原型食物與合理比例，搭配運動與良好作息，不僅能讓體態更輕盈，也能讓健康與美麗同步發光。想瘦又想吃得開心？快一起跟上歐美明星的「不挨餓瘦身法」！

