限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
高醫大人工智慧生醫研究院揭牌 開辦研究會聚焦AI醫學
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄醫學大學10至12日舉辦特色跨領域國際研討會，同時為「人工智慧生醫研究院」揭牌，宣示高醫大正式邁入智慧醫療與跨領域創新研究的新階段。
高醫大董事長陳建志表示，這是高醫首度以「AI醫學」為核心主題的大型國際研討會，AI醫學將重新定義「照護生命」的意義，像是打造AI輔助臨床、提升病人照護品質、並加速新療法發展的智慧醫療系統。
請繼續往下閱讀...
高醫大校長余明隆指出，本次研討會以「人工智慧革新醫學：機會與挑戰」為主題，匯聚來自6國共84位重量級講者，探討人工智慧於醫學領域的創新應用與倫理挑戰，期盼這場研討會成為激盪思維、促進合作、孕育創新成果的平台，為未來醫學的突破帶來靈感與契機。
因應智慧醫療的發展浪潮，高醫大正式成立「人工智慧生醫研究院」，整合校內外的醫療與科技資源，專注推動AI在生醫領域的研究與應用。研究院將聚焦於AI跨領域人才培育、智慧醫療照護、以及大型醫療資料庫的分析與訓練，致力成為南台灣推動智慧醫療的重要引擎。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應