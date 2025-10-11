自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

高醫大人工智慧生醫研究院揭牌 開辦研究會聚焦AI醫學

2025/10/11 10:21

台中榮民總醫院名譽院長陳適安以「智慧醫療的發展與挑戰」為題演講。（高醫大提供）

台中榮民總醫院名譽院長陳適安以「智慧醫療的發展與挑戰」為題演講。（高醫大提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄醫學大學10至12日舉辦特色跨領域國際研討會，同時為「人工智慧生醫研究院」揭牌，宣示高醫大正式邁入智慧醫療與跨領域創新研究的新階段。

高醫大董事長陳建志表示，這是高醫首度以「AI醫學」為核心主題的大型國際研討會，AI醫學將重新定義「照護生命」的意義，像是打造AI輔助臨床、提升病人照護品質、並加速新療法發展的智慧醫療系統。

高醫大校長余明隆指出，本次研討會以「人工智慧革新醫學：機會與挑戰」為主題，匯聚來自6國共84位重量級講者，探討人工智慧於醫學領域的創新應用與倫理挑戰，期盼這場研討會成為激盪思維、促進合作、孕育創新成果的平台，為未來醫學的突破帶來靈感與契機。

因應智慧醫療的發展浪潮，高醫大正式成立「人工智慧生醫研究院」，整合校內外的醫療與科技資源，專注推動AI在生醫領域的研究與應用。研究院將聚焦於AI跨領域人才培育、智慧醫療照護、以及大型醫療資料庫的分析與訓練，致力成為南台灣推動智慧醫療的重要引擎。

高雄醫學大學校長余明隆盼研討會為未來醫學的突破帶來靈感與契機。（高醫大提供）

高雄醫學大學校長余明隆盼研討會為未來醫學的突破帶來靈感與契機。（高醫大提供）

高醫大董事長陳建志致詞指出，AI醫學將重新定義「照護生命」的意義。（高醫大提供）

高醫大董事長陳建志致詞指出，AI醫學將重新定義「照護生命」的意義。（高醫大提供）

高醫大「人工智慧生醫研究院」揭牌剪綵。（高醫大提供）

高醫大「人工智慧生醫研究院」揭牌剪綵。（高醫大提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中