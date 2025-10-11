「鏟子超人」別忘戴口罩！ 醫示警：塵埃中懸浮多種病原

大批「鏟子超人」湧入災區投入清淤救援，不過醫師提醒，現場塵土飛揚、潛藏多種病原，若未妥善防護，恐引發呼吸道感染甚至重症。（衛福部胸腔病院副院長張自強提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流後，大批「鏟子超人」湧入災區投入清淤救援，不過醫師提醒，現場塵土飛揚、潛藏多種病原，若未妥善防護，恐引發呼吸道感染甚至重症。衛福部醫福會執行長林慶豐也呼籲，志工進入災區時務必戴上口罩，守護他人，也要顧好自身健康。

隨著大型機具進駐、挖土與搬運作業頻繁，光復鄉一帶空氣中瀰漫細微塵埃。衛福部胸腔病院副院長張自強指出，這些塵埃中懸浮的細菌、黴菌與病毒，容易引發肺部發炎與呼吸道感染，尤其災區環境潮濕、地表混雜動植物屍體與污泥，更可能孳生特殊病原。他提醒，「保護第一線工作者的呼吸道健康，就是防止疾病擴散的重要一環。」

請繼續往下閱讀...

張自強說，志工和作業人員應全程佩戴合格口罩，口鼻需完全密合，口罩若潮濕、破損或髒污要立即更換；摘除前後應避免觸摸正面並徹底洗手。若出現發燒、咳嗽或呼吸困難等症狀，應盡速就醫。飲食與休息時也應保持距離，避免未戴口罩時密集接觸。

林慶豐表示，現場氣溫高、粉塵重，不少志工為加快進度常忘了自我防護，志工是守護家園的英雄，口罩就像是他們身上的「守護盾牌」，盼大家齊心協力，做好個人呼吸健康防護；他也提醒，若在活動過程不慎受傷，傷口應立即清潔、包紮，出現紅腫或發燒應儘速前往部醫體系設置的醫療站求助。

衛福部醫福會呼籲志工，進入災區時務必戴上口罩。（衛福部胸腔病院副院長張自強提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法