自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

「被照顧者」變「照顧者」 阿梅在護理之家翻轉人生

2025/10/11 10:14

阿梅（右）在護理之家幫忙其他住民移位到床上。（記者翁聿煌攝）

阿梅（右）在護理之家幫忙其他住民移位到床上。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市一位有精神疾患的中年婦女阿梅（化名）命運坎坷，加上車禍受傷，因親屬無照顧能力，被新北市社會局安置於三芝區某護理之家，她經過多年調養後恢復健康，護理之家護理長評估她的工作能力和意願，阿梅同意在機構裡協助照顧其他住民，機構並提供工資及食宿，讓阿梅不僅接受照顧也能反手服務其他患者。

阿梅有段辛酸過往，年輕時曾從事過特殊行業，患有精神疾病，但卻無病識感而未就醫，她曾和阿姨、母親開過自助餐店，卻因經營不善而揹負卡債，後來與母親租屋在五股、蘆洲等地，僅靠低收入戶補助維生。

13年前阿梅騎機車遭貨車擦撞倒地，送淡水馬偕醫院。經醫生檢查腦震盪住院，出院後竟被貨車司機恐嚇不准提告，否則他會失去工作，還多次到阿梅家騷擾。幸好有當地里長出面調解，2019年5月阿梅取得第一類中度身障證明，經社工評估無家庭支持系統和親屬照顧能力，阿梅與母親一同被社會局安置於三芝區的護理之家。

母親不久後病逝，阿梅受此打擊陷入憂鬱，在護理之家胡護理長和社工的關懷及輔導下，總算慢慢走出來，護理長請她從幫忙摺衣服、洗碗筷開始，到協助推輪椅，幫其他住民搭車就醫，現在阿梅還會幫室友換看護墊、浴巾、穿褲子等，護理之家從今年8月起，以臨時工僱用給予工資並幫忙投保，阿梅也自此終止保護安置的身分。

阿梅感謝社會局和護理之家的安置和照顧及輔導，否則她很有可能會淪為無家者。她發願等從護理之家退休後，也會回饋社會，從事公益活動，關懷其他弱勢民眾。

阿梅（左）在護理之家幫忙其他住民推輪椅活動。（記者翁聿煌攝）

阿梅（左）在護理之家幫忙其他住民推輪椅活動。（記者翁聿煌攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中