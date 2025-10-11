「被照顧者」變「照顧者」 阿梅在護理之家翻轉人生

阿梅（右）在護理之家幫忙其他住民移位到床上。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市一位有精神疾患的中年婦女阿梅（化名）命運坎坷，加上車禍受傷，因親屬無照顧能力，被新北市社會局安置於三芝區某護理之家，她經過多年調養後恢復健康，護理之家護理長評估她的工作能力和意願，阿梅同意在機構裡協助照顧其他住民，機構並提供工資及食宿，讓阿梅不僅接受照顧也能反手服務其他患者。

阿梅有段辛酸過往，年輕時曾從事過特殊行業，患有精神疾病，但卻無病識感而未就醫，她曾和阿姨、母親開過自助餐店，卻因經營不善而揹負卡債，後來與母親租屋在五股、蘆洲等地，僅靠低收入戶補助維生。

請繼續往下閱讀...

13年前阿梅騎機車遭貨車擦撞倒地，送淡水馬偕醫院。經醫生檢查腦震盪住院，出院後竟被貨車司機恐嚇不准提告，否則他會失去工作，還多次到阿梅家騷擾。幸好有當地里長出面調解，2019年5月阿梅取得第一類中度身障證明，經社工評估無家庭支持系統和親屬照顧能力，阿梅與母親一同被社會局安置於三芝區的護理之家。

母親不久後病逝，阿梅受此打擊陷入憂鬱，在護理之家胡護理長和社工的關懷及輔導下，總算慢慢走出來，護理長請她從幫忙摺衣服、洗碗筷開始，到協助推輪椅，幫其他住民搭車就醫，現在阿梅還會幫室友換看護墊、浴巾、穿褲子等，護理之家從今年8月起，以臨時工僱用給予工資並幫忙投保，阿梅也自此終止保護安置的身分。

阿梅感謝社會局和護理之家的安置和照顧及輔導，否則她很有可能會淪為無家者。她發願等從護理之家退休後，也會回饋社會，從事公益活動，關懷其他弱勢民眾。

阿梅（左）在護理之家幫忙其他住民推輪椅活動。（記者翁聿煌攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法