健康網》牡蠣≠生蠔！ 補腎養血、抗疲勞超補「鋅」
〔健康頻道／綜合報導〕愛吃海鮮的你分得清「牡蠣」與「生蠔」嗎？鳴堂中醫體系醫療長周宗翰醫師在臉書專頁「西醫難解中醫有方鳴大夫周宗翰醫師鳴堂中醫體系醫療長」發文指出，「牡蠣」是總稱，而「生蠔」是能生吃的牡蠣，多為特定品種與高鮮度的「貴族成員」；而牡蠣富含鋅、鐵、硒、牛磺酸與維生素B12，營養很豐富。
牡蠣營養超強！
被譽為「天然鋅王」，富含鋅、鐵、硒、牛磺酸與維生素B12，有助提升免疫力、改善疲勞與代謝，還能增進男性活力，難怪常被稱為「男人的活力食材」。
中醫這樣分：
●牡蠣肉：滋陰潛陽、補腎養血，適合陰虛體質、盜汗、失眠者。
●牡蠣殼（中藥名：牡蠣）：常與龍骨同用，鎮驚安神、軟堅散結、收斂固澀，可改善焦慮、盜汗或甲狀腺腫。
周宗翰給出食用提醒：生蠔一定要新鮮！免疫力低、肝功能不佳、孕婦與兒童建議改吃熟食牡蠣。吃對牡蠣，不只養身，更能養出「氣色與底氣」。
