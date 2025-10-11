自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》牡蠣≠生蠔！ 補腎養血、抗疲勞超補「鋅」

2025/10/11 17:43

「牡蠣」是總稱，而「生蠔」是能生吃的牡蠣；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

「牡蠣」是總稱，而「生蠔」是能生吃的牡蠣；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕愛吃海鮮的你分得清「牡蠣」與「生蠔」嗎？鳴堂中醫體系醫療長周宗翰醫師在臉書專頁「西醫難解中醫有方鳴大夫周宗翰醫師鳴堂中醫體系醫療長」發文指出，「牡蠣」是總稱，而「生蠔」是能生吃的牡蠣，多為特定品種與高鮮度的「貴族成員」；而牡蠣富含鋅、鐵、硒、牛磺酸與維生素B12，營養很豐富。

牡蠣營養超強！

被譽為「天然鋅王」，富含鋅、鐵、硒、牛磺酸與維生素B12，有助提升免疫力、改善疲勞與代謝，還能增進男性活力，難怪常被稱為「男人的活力食材」。

真正入藥的是牡蠣肉，不是牡蠣殼；示意圖。（圖取自freepik）

真正入藥的是牡蠣肉，不是牡蠣殼；示意圖。（圖取自freepik）

中醫這樣分：

●牡蠣肉：滋陰潛陽、補腎養血，適合陰虛體質、盜汗、失眠者。

●牡蠣殼（中藥名：牡蠣）：常與龍骨同用，鎮驚安神、軟堅散結、收斂固澀，可改善焦慮、盜汗或甲狀腺腫。

周宗翰給出食用提醒：生蠔一定要新鮮！免疫力低、肝功能不佳、孕婦與兒童建議改吃熟食牡蠣。吃對牡蠣，不只養身，更能養出「氣色與底氣」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中