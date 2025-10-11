自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》有網癮 ≠ 壞小孩 醫：陪伴比管控更有力

2025/10/11 19:36

一拿到手機或平板就停不下來，是孩子常見的網路成癮警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

一拿到手機或平板就停不下來，是孩子常見的網路成癮警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕3C時代下，孩子與手機的距離越來越近。三軍總醫院松山分院身心科醫師莊偉辰在臉書專頁「親子悄悄話 莊偉辰醫師」發文指出，根據衛福部調查，「每30名國中小學生，就有1人陷入網路遊戲成癮」，影響課業、人際與睡眠。他提醒：「規則很重要，但真正守護孩子的，是父母的陪伴。」

孩子常見的網路成癮警訊

●一拿到手機或平板就停不下來。

●對其他活動提不起興趣，只想上網或打電動。

●日夜顛倒、睡眠不足，課業與學習表現也跟著下滑。

●不太出門、生活退縮，或情緒特別容易暴躁。

醫師建議這樣做

1、陪伴比禁止更重要：不要只把 3C 當成「管制」的對象，而是陪孩子一起討論、一起使用。

2、作息要先顧好：先完成作息、功課，再使用網路或遊戲。

3、生活小規則：睡前一小時不使用螢幕、裝置放在公共空間充電、不看來路不明的內容。

4、提供替代選擇：運動、閱讀、手作、桌遊、戶外活動，幫孩子找回「生活的樂趣」。

5、觀察轉換期：特別是長假結束、開學後的幾週，留意孩子能不能慢慢把生活模式調回正軌。

要督促小朋友，先完成作息、功課，再使用網路或遊戲，避免本末倒置；圖為情境照。（圖取自freepik）

要督促小朋友，先完成作息、功課，再使用網路或遊戲，避免本末倒置；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師想提醒的事

●失控才是警訊：觀察的不只是使用時間，更重要的是遊戲是否已取代課業、人際、睡眠；明知道不好卻還停不下來。

●不要急著貼標籤：用積極鼓勵、健康促進的方式陪伴，比單純把過度使用當「病」更有幫助。

●看見背後的原因：過度使用往往是訊號，背後多半是現實生活裡的孤單或挫折。

莊偉辰說，孩子不會真的想把網路遊戲當成「生活的全部」，他們只是需要一個更有趣、更有溫度的現實生活。真正能守護孩子的，不是規則，而是關係。陪孩子練習怎麼健康用網路，比禁止更能走得長遠。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中