健康網》有網癮 ≠ 壞小孩 醫：陪伴比管控更有力

〔健康頻道／綜合報導〕3C時代下，孩子與手機的距離越來越近。三軍總醫院松山分院身心科醫師莊偉辰在臉書專頁「親子悄悄話 莊偉辰醫師」發文指出，根據衛福部調查，「每30名國中小學生，就有1人陷入網路遊戲成癮」，影響課業、人際與睡眠。他提醒：「規則很重要，但真正守護孩子的，是父母的陪伴。」

孩子常見的網路成癮警訊

●一拿到手機或平板就停不下來。

●對其他活動提不起興趣，只想上網或打電動。

●日夜顛倒、睡眠不足，課業與學習表現也跟著下滑。

●不太出門、生活退縮，或情緒特別容易暴躁。

醫師建議這樣做

1、陪伴比禁止更重要：不要只把 3C 當成「管制」的對象，而是陪孩子一起討論、一起使用。

2、作息要先顧好：先完成作息、功課，再使用網路或遊戲。

3、生活小規則：睡前一小時不使用螢幕、裝置放在公共空間充電、不看來路不明的內容。

4、提供替代選擇：運動、閱讀、手作、桌遊、戶外活動，幫孩子找回「生活的樂趣」。

5、觀察轉換期：特別是長假結束、開學後的幾週，留意孩子能不能慢慢把生活模式調回正軌。

醫師想提醒的事

●失控才是警訊：觀察的不只是使用時間，更重要的是遊戲是否已取代課業、人際、睡眠；明知道不好卻還停不下來。

●不要急著貼標籤：用積極鼓勵、健康促進的方式陪伴，比單純把過度使用當「病」更有幫助。

●看見背後的原因：過度使用往往是訊號，背後多半是現實生活裡的孤單或挫折。

莊偉辰說，孩子不會真的想把網路遊戲當成「生活的全部」，他們只是需要一個更有趣、更有溫度的現實生活。真正能守護孩子的，不是規則，而是關係。陪孩子練習怎麼健康用網路，比禁止更能走得長遠。

