健康網》中醫也有小兒科！ 感冒、鼻塞、轉骨都能調
〔健康頻道／綜合報導〕中醫也有小兒科！小朋友動不動感冒、鼻塞、咳不停？合佗中醫診所醫師在臉書專頁指出，這些可能與體質偏虛有關！建議讓孩子習慣看中醫，從小培養健康根基。中藥性質溫和、副作用少，不只可調整免疫力，連情緒焦躁、睡不好都能透過疏肝理氣改善。
中醫常見小兒調理項目
●呼吸道：感冒、久咳、過敏性鼻炎、氣喘。
●腸胃道：厭食、便秘、腹瀉、脹氣。
●青春期：轉骨、發育不良、月經調理、青春痘、性早熟。
中醫師強調，中醫治療講求「治未病」，越早介入、越能穩固孩子的健康基礎。中藥溫和且副作用少，可協助調整體質；小孩情緒不佳中藥也可幫助疏肝理氣。爸媽的選擇，可能就是孩子少生病、多開心的關鍵！
