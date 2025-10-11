自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》中醫也有小兒科！ 感冒、鼻塞、轉骨都能調

2025/10/11 11:53

小朋友感冒、久咳、過敏性鼻炎、氣喘等問題，也可以看中醫調理；圖為情境照。（圖取自freepik）

小朋友感冒、久咳、過敏性鼻炎、氣喘等問題，也可以看中醫調理；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中醫也有小兒科！小朋友動不動感冒、鼻塞、咳不停？合佗中醫診所醫師在臉書專頁指出，這些可能與體質偏虛有關！建議讓孩子習慣看中醫，從小培養健康根基。中藥性質溫和、副作用少，不只可調整免疫力，連情緒焦躁、睡不好都能透過疏肝理氣改善。

中醫常見小兒調理項目

●呼吸道：感冒、久咳、過敏性鼻炎、氣喘。

●腸胃道：厭食、便秘、腹瀉、脹氣。

青春期：轉骨、發育不良、月經調理、青春痘、性早熟。

中藥溫和且副作用少，可協助調整體質；圖為情境照。（圖取自freepik）

中藥溫和且副作用少，可協助調整體質；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師強調，中醫治療講求「治未病」，越早介入、越能穩固孩子的健康基礎。中藥溫和且副作用少，可協助調整體質；小孩情緒不佳中藥也可幫助疏肝理氣。爸媽的選擇，可能就是孩子少生病、多開心的關鍵！

