健康網》菜花易復發！ 醫：防止再感染5關鍵

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為菜花（尖銳濕疣）經過手術或雷射治療就能徹底根除，但事實上，真正的挑戰才正要開始。恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提到，由於HPV病毒會潛伏在體內，即使外表看似痊癒，仍可能在免疫力下降時復發。據統計，菜花的復發率高達3到6成，多半發生在治療後半年內。防止復發，除了定期追蹤檢查、確實使用保險套外，維持良好免疫力、自我檢查與施打HPV疫苗都是關鍵。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文分享，菜花為什麼很難治癒：

1.病毒潛伏體內：菜花（尖銳濕疣）是由HPV病毒感染引起，即使已清除表面可見之病灶，病毒仍潛伏在體內，當免疫力下降時再次復發。

2.病毒傳染性強：可經由皮膚表面、黏膜組織接觸感染，或接觸到被感染的物品也可能被傳染，傳染力極高。

3.病灶難完整清除：初期受感染部位不一定會長出病灶，當下看似正常，但實際上已被感染，過段時間後病灶才顯現，因此可能需要多次治療。

菜花的復發關鍵？

陳鈺昕提到，根據臨床統計，菜花的復發率約介於30%～60%、復發時間多在治療後半年內，而復發機率也會依個人體質不同而有所差異：

●病毒殘留數量：透過手術、雷射可破壞主要病灶（清除率90%以上），但病毒仍可能潛伏在周圍。

●病灶範圍大小：病灶範圍越大或較廣的患者，復發機率相對較高。

●個人的免疫力：感染後需仰賴人體免疫系統清除病毒（約2年內），若免疫力低下，就可能再次復發。

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕指出，疫苗無法清除已感染者體內病毒，但痊癒後施打可有效降低再次感染機率。（圖取自shutterstock）

陳鈺昕分享5招防止菜花復發：

1.定期追蹤檢查：建議治療後3個月內回診，確認病灶是否消除或是否產生新病灶，至少1年內持續追蹤、若有復發應盡早處理，降低擴散與傳染風險。

2.使用保險套：接受治療後遵循醫師建議何時恢復性生活，恢復性行為也務必完整使用保險套、口交套、指險套，並減少摩擦、避免多重性伴侶或共用私密物品。一般建議接受雷射治療後，至少3-4週後經醫師評估，確認皮膚完全修復後再恢復性行為。

3.免疫力維護：維持規律作息、均衡飲食、適度運動，有助抵抗體內病毒、減少復發機會。

4.自行檢查：洗澡時可自行檢查是否出現可疑病變，若發現異狀應立即就醫。

5.接種HPV疫苗：疫苗無法清除已感染者體內病毒，但在痊癒後施打可降低再次感染的風險。

