健康網》黑木耳露潤喉又護心！ 中醫師教戰DIY
〔健康頻道／綜合報導〕秋天喉嚨乾、皮膚癢？中醫師林本庭在臉書粉專分享，長輩口耳相傳的「黑木耳露」其實是秋季保養的平價聖品！他指出，秋燥容易讓口鼻與喉嚨乾澀，除了多喝水，也可以喝一小杯黑木耳露潤喉生津，而且只要自己從市場買點黑木耳，在家用電鍋就能自製黑木耳露。
黑木耳露這樣做：
30克乾的黑木耳用半天泡發。放進電鍋內鍋，水量淹過黑木耳，外鍋一杯水煮到跳起來。煮好後放涼冰鎮，再用調理機打碎。隨喜加糖，無糖更健康！
另關於營養，黑木耳富含水溶性纖維及多醣體，能促進排便、代謝膽固醇、提升免疫力、抗氧化。黑木耳的重點營養成分是「多醣體」，特別是β-葡聚糖，對心血管健康非常有幫助，可說是日常飲食中最平價又實用的「心血管守護神」。
黑木耳多醣可以抑制體內合成膽固醇的酶，還能促進膽酸排出、加速膽固醇代謝，進而改善血脂運輸，幫助降低壞膽固醇（LDL）。這些機制讓黑木耳有潛力成為天然的「血管清道夫」，對於預防心血管疾病，如動脈硬化或血栓形成，也有一定的輔助保健效果。
