健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》懷孕初期出血別慌！ 醫：多數是正常的著床現象

2025/10/13 21:19

禾馨婦產科醫師烏恩慈指出，許多人第一時間會以為是流產警訊，甚至急忙趕往急診；但其實，孕期出血並不一定代表危險。（圖取自freepik）

禾馨婦產科醫師烏恩慈指出，許多人第一時間會以為是流產警訊，甚至急忙趕往急診；但其實，孕期出血並不一定代表危險。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「不是懷孕了嗎？怎麼還會出血？」「會不會流產？」「寶寶還好嗎？是不是它在出血？」孕期初期出血是產科急診中最常見的狀況，禾馨婦產科醫師烏恩慈指出，許多人第一時間會以為是流產警訊，甚至急忙趕往急診。但其實，孕期出血並不一定代表危險。大部分出血是著床性出血，是正常的生理現象，與胚胎是否健康無關。

烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文說明，不論是子宮瘜肉出血、著床性出血或流產的出血，孕期出血一定是產婦出血，不可能是胚胎出血，更不是「寶寶在出血」。也分享常被忽略的3件事：

1.孕初期出血比想像中更常見

烏恩慈說明，為了滋養胎兒，懷孕後的子宮腔充滿血管。當胚胎「種」在子宮內時，多少會扯破一些血管，造成子宮腔內積血或出血。這種狀況稱為「著床性出血」，發生率可高達初期懷孕的40%。

2.多半不是急症

烏恩慈表示，在戲劇或影視作品中，「孕期出血」幾乎等同於「流產警訊」，因此許多女性只要看到一點血，就會立刻衝去醫院，深怕錯過「黃金搶救時間」。但事實上，絕大部分出血是著床性出血，屬於正常現象，不看醫師也不會有問題。少部分情況是胚胎本身不健康導致的出血，即使第一時間就醫，也沒有任何藥物能讓胚胎「變健康」。只要排除子宮外孕，孕初期出血其實不看醫師也沒關係。

3.止血沒有想像中重要

烏恩慈說，一般出血都需要止血，但這個原則不適用於懷孕初期。因為不可能把手伸進子宮去壓迫止血，而常用的「黃體素」也只對黃體素不足的狀況有用，其他情況多半只是安慰劑。值得慶幸的是，只要胚胎健康，隨著孕週增加，出血狀況多會自然改善，不會影響胎兒發育。總而言之，出血看似可怕，但多數時候，它只是孕期裡的一段小插曲。

