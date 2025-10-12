限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》鮮奶DIY「牛奶小火鍋」！ 暖胃高鈣又低熱量
〔健康頻道／綜合報導〕牛奶鍋香香濃濃，但是你確定喝的是真牛奶嗎！營養師孫語霙在「營養師愛碎念-孫語霙營養師」發文分享，許多餐廳的牛奶鍋湯底，其實是用「鮮奶油」調製，喝下滿滿熱量；而這一款完全使用鮮奶的「牛奶小火鍋」食譜，香濃高鈣、熱量卻不到500大卡，營養豐富又不膩口，實為「最療癒的秋季鍋物」。
低卡高鈣牛奶鍋食譜
食材：玉米85g、蛤蜊160g、菠菜100g、鴻禧菇100g、雞腿肉105g、凍豆腐80g、低脂鮮奶 240ml
請繼續往下閱讀...
作法：
1. 開小火熱鍋。
2. 雞皮朝下煎至表面金黃。
3. 翻面再煎至上色。
4. 剪成小塊。
5. 加入蛤蜊、鴻禧菇，稍作拌炒。
6. 加入水。
7. 水滾後鮮奶。
8. 再度煮滾時加入玉米、菠菜、豆腐、蝦仁等。
9. 所有食材煮熟就完成了！
這鍋牛奶鍋不只高鈣又暖胃，還能補充優質蛋白與膳食纖維。孫語霙提醒：「真正的牛奶鍋，不用鮮奶油也能濃郁又健康！」
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應