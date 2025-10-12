健康網》鮮奶DIY「牛奶小火鍋」！ 暖胃高鈣又低熱量

「牛奶小火鍋」香濃高鈣、熱量卻不到500大卡，營養豐富又不膩口。（圖擷取自孫語霙臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕牛奶鍋香香濃濃，但是你確定喝的是真牛奶嗎！營養師孫語霙在「營養師愛碎念-孫語霙營養師」發文分享，許多餐廳的牛奶鍋湯底，其實是用「鮮奶油」調製，喝下滿滿熱量；而這一款完全使用鮮奶的「牛奶小火鍋」食譜，香濃高鈣、熱量卻不到500大卡，營養豐富又不膩口，實為「最療癒的秋季鍋物」。

不同於外食餐廳用「鮮奶油」調製，在家自己可以用純鮮奶做小火鍋，更健康美味；圖為示意圖。（圖取自freepik）

低卡高鈣牛奶鍋食譜

食材：玉米85g、蛤蜊160g、菠菜100g、鴻禧菇100g、雞腿肉105g、凍豆腐80g、低脂鮮奶 240ml

作法：

1. 開小火熱鍋。

2. 雞皮朝下煎至表面金黃。

3. 翻面再煎至上色。

4. 剪成小塊。

5. 加入蛤蜊、鴻禧菇，稍作拌炒。

6. 加入水。

7. 水滾後鮮奶。

8. 再度煮滾時加入玉米、菠菜、豆腐、蝦仁等。

9. 所有食材煮熟就完成了！

這鍋牛奶鍋不只高鈣又暖胃，還能補充優質蛋白與膳食纖維。孫語霙提醒：「真正的牛奶鍋，不用鮮奶油也能濃郁又健康！」

