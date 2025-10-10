自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》哈佛30年研究震撼！ 錯誤「低碳飲食」糖尿病風險增40％

2025/10/10 19:43

長期進行錯誤低碳飲食，讓身體悄悄地發炎、胰島素也漸漸失靈；圖為情境照。（圖取自freepik）

長期進行錯誤低碳飲食，讓身體悄悄地發炎、胰島素也漸漸失靈；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你正在吃的「低碳飲食」，有可能是在預約糖尿病門票？來看看最新的哈佛研究！新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文，引用《Diabetes Care》期刊研究指出，長期吃錯低碳飲食者，糖尿病風險竟高出44%！

研究追蹤近20萬人長達30年，結果發現：

●「動物性低碳飲食」（吃培根、牛排、奶油咖啡）者風險激增。

●「植物性低碳飲食」（豆腐、魚肉、橄欖油、糙米）者風險反降16%。

長期吃錯低碳飲食者，糖尿病風險竟高出44%；圖為情境照。（圖取自freepik）

長期吃錯低碳飲食者，糖尿病風險竟高出44%；圖為情境照。（圖取自freepik）

蕭捷健提醒，「短期瘦身≠長期健康」雖然你短期內可能在體重計上獲勝，但你的身體內部，卻因為吃下太多不好的動物性脂肪、缺乏纖維，正在悄悄地發炎、胰島素也漸漸失靈；這就是長期進行錯誤低碳飲食下的結果。她建議：

健康低碳4守則

1、蛋白質升級：把一半的紅肉換成植物性蛋白。 試試看，把牛排換成香煎豆腐，把培根換成毛豆，你會發現身體更清爽。

2、油脂升級：把奶油換成好油。 用橄欖油、酪梨、堅果，來取代奶油、豬油和各種加工油品。好油是身體的潤滑劑，不是敵人。

3、碳水升級：把精緻澱粉換成全穀物。 如果你要吃碳水，請選擇糙米、藜麥、地瓜、豆類。它們富含纖維，是幫助你穩定血糖的神隊友。

4、適度循環：高碳、大餐隔天，可以低碳一天不吃澱粉，來排除身體的多餘糖分，不需要長期進行

「低碳不等於不吃碳，關鍵是碳水的品質！」蕭捷健強調。高品質、以植物性蛋白為主的低碳飲食，才是讓我們受最久、活得好、血糖穩的真正路線。

