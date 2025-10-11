健康網》「翻轉布丁」超夯！ 糖量暴增、血糖也跟著翻倍！

「翻轉布丁」不只外觀翻新，連營養成分都悄悄翻盤了。（翻攝馬丁垃圾話臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕從小吃到大的「布丁」竟然翻轉了！上層是焦糖風味凍、下層是布丁風味醬，療癒又吸睛，但你知道嗎？不只外觀翻新，連營養成分都悄悄翻盤了！營養師程涵宇在臉書專頁「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」提醒，翻轉布丁糖量比經典布丁高出近1倍，從16g飆到27.9g！

沒錯！熱量幾乎一樣，但糖量卻直接「翻倍成長」，碳水量更從「1/4碗飯」飆到「半碗飯」！程涵宇指出：「控糖或糖友要特別注意，因為糖變多、脂肪變少，看似熱量差不多，但血糖可能翻得更快！」

為什麼糖變多、熱量卻沒變高？

從成分來看，翻轉布丁少了全蛋粉、乳粉、椰子油，也就是脂肪和蛋白質變少，糖卻變多。這讓整體熱量維持接近，但「血糖衝得更快」，對控糖族群來說並不友善。

搭鮮奶或無糖茶一起吃會比較健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師3個聰明吃法

1. 搭鮮奶或無糖茶一起吃：蛋白質能延緩血糖上升，想更穩可加奇亞籽或纖維粉。

2. 白天吃更安心：活動量大、代謝快，晚上吃恐怕讓腰圍也跟著「翻轉」。

3. 分著吃開心： 一人一顆太多，分朋友一起吃最剛好！

這3類人更要注意！

●控糖、減醣、糖尿病族群：糖量從16g翻到27.9g，建議淺嚐為主。

●愛美族、容易長痘族：高糖飲食可能影響皮脂分泌、讓膚況惡化。

●小孩與考生：甜點可吃但別取代正餐，搭配牛奶或分半顆吃最理想。

甜點雖好，別被「可愛外表」騙了，血糖還是要顧好，不要因為貪吃讓血糖坐雲霄飛車！

