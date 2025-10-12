健康網》無糖甜點簡單做「香蕉可可提拉米蘇」高纖養顏助排便

營養師孫語霙說，自製的這杯「香蕉可可提拉米蘇」無糖、高纖營養多，還有幫助排便、養顏美容之效。（圖取自孫語霙臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕想吃甜點又擔心熱量高？營養師孫語霙於臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享，不妨試試DIY超簡單的「香蕉可可提拉米蘇」，使用食材中的香蕉含有豐富寡糖助消化，並加入無糖可可、燕麥片、鮮奶、優格、杏仁果等，滿滿一杯不僅無糖、高纖營養多，還有幫助排便、養顏美容之效。

孫語霙表示，推薦自製的這杯「香蕉可可提拉米蘇」，其中香蕉含有豐富的寡糖，可讓優格好菌在消化道中累殖，發揮最佳作用，進而讓腸道好菌變更多、排便更順暢。而且吃進去都是營養，也不用擔心變胖，還有助排便、維持消化機能、養顏美容。

●準備食材：香蕉1根（香蕉切片）、鮮奶50ml、藍莓30g、燕麥片20g、希臘優格210g、杏仁果7g、無糖可可粉1大匙。

●做法：

1.鮮奶、無糖可可粉、燕麥片攪拌均勻。

2.冷藏一個晚上，懶得等可用熱水沖泡。

3.香蕉切片。

4.準備一個透明杯子。

5.一層燕麥、一層優格、一層香蕉片，層層堆疊並攪拌均匀。

6.表面撒上可可粉、香蕉片、堅果裝飾即完成。

此外，農糧署曾於臉書發文介紹，香蕉除了依季節不同口感有差異外，營養成分也豐富，含有鉀、鎂、葉酸、維生素C、膳食纖維等營養素，且果肉柔軟香甜，無籽易剝皮，非常方便食用，營養、安全、又衛生，老人和小孩都適合食用。

