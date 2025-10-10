健康網》從舌苔看癌症！ 「舌頭4警訊」別再以為只是火氣大

舌苔微生物的變化，竟與癌症、癌前病變密切相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每天早上刷牙前，你有看過自己的舌頭嗎？台北榮總遺傳優生科主任張家銘醫師在臉書專頁發文提醒，舌苔其實是身體的健康預警器。最新國際期刊《Archives of Oral Biology》研究指出，舌苔微生物的變化，竟與癌症、癌前病變密切相關！若舌苔變厚、變黃、有黏膩感或口氣變重要多注意。

研究分析9篇臨床研究發現，胃癌、肝癌、大腸癌甚至胰臟癌患者的舌苔菌相與健康人明顯不同。癌症患者的舌苔常見厚壁菌（Firmicutes）、放線菌（Actinobacteria）與梭桿菌（Fusobacteria）增多，而保護性菌種擬桿菌（Bacteroidetes）減少。

這些菌相變化與慢性發炎、免疫調節異常有關，也代表當身體開始癌變時，舌苔早已默默「變色」。醫師提醒，若舌苔變厚、變黃、有黏膩感或口氣變重，可能是代謝失衡的警訊。健康的舌苔應該是：淡粉紅色、薄薄的一層白色或透明舌苔、不太有味道。

每天輕刷舌苔，可以幫助減少壞菌；圖為情境照。（圖取自freepik）

日常保健建議：

●每天輕刷舌苔，幫助減少壞菌。

●飲食多蔬果與發酵食物，如地瓜、優格、味噌湯。

●穩定睡眠與減壓，有助於舌苔恢復健康。

張家銘醫師也建議「做舌頭日記」，每天拍照紀錄變化：「身體每天都在說話，只是我們不習慣聽。」

