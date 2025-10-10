健康網》「烤肉」很開心 氣喘者小心！胸腔醫提6招

胸腔內科醫師許政傑提醒，若有氣喘等疾病，烤肉時需格外小心。圖為桃園中壢SOGO商圈萬人封街烤肉。（資料照、記者李容萍攝）

〔健康頻道／綜合報導〕近日天氣變得較為涼爽，在中秋節前還沒烤肉的人，會趁連假補「烤」；很多人吃得不是烤肉，而是與朋友相聚的時光。胸腔內科醫師許政傑提醒，烤肉伴隨大量油煙與煙霧，對呼吸道與肺部健康造成刺激。許政傑提出6招

許政傑在「胸腔內科醫師許政傑」分享，烤肉香氣四溢，卻常伴隨大量油煙與煙霧，對呼吸道與肺部健康造成刺激。特別是 小朋友、長輩、氣喘或慢性呼吸道疾病 患者，更容易因此咳嗽、胸悶或氣促。

想要安心享受團聚時光，記得這幾招「烤肉時的呼吸道保護小撇步」。

1. 選擇通風良好的環境：盡量在戶外或空曠陽台進行，避免在密閉空間生火。

2. 保持適當距離：不要長時間近距離盯著烤爐，建議站在上風處，減少直接吸入油煙。

3. 火力要適中：避免炭火過旺，油滴下去冒出黑煙時，容易產生致癌物與刺激性氣體。

4. 減少油脂滴落到炭火，降低油煙量。

5. 善用電烤爐或瓦斯爐：代替木炭，減少一氧化碳及懸浮微粒。

6. 高風險族群加強保護：有氣喘、COPD、過敏性鼻炎患者，建議配戴口罩，必要時帶上 急救吸入藥物 或 口服藥。

最後提醒，烤肉歡聚不只是味覺饗宴，更是家人朋友的情感交流。但別忘了「享受美食，也要守護健康」，呼吸道一旦受傷，後果可不只是咳嗽而已。

