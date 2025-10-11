健康網》秋季美食多 告別牙齒問題4保健讓你輕鬆吃！

台中東隆牙醫師劉馥萱指出，日常清潔應飯後使用牙線；選擇合適的牙膏、牙刷；搭配牙間刷；使用漱口水。加強牙齒清潔。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕秋天是美食最多的季節，螃蟹、烤肉、火鍋、柚子……是不是每樣都讓人忍不住大快朵頤？台中東隆牙醫師劉馥萱指出，在門診裡，常看到有人因為牙齒裂痕、敏感或口腔潰瘍而求診；其實，很多狀況在沒有明顯症狀時，就已經悄悄發生。日常清潔應飯後使用牙線；選擇合適的牙膏、牙刷；搭配牙間刷；使用漱口水。加強牙齒清潔。

劉馥萱在臉書專頁「劉馥萱醫師 假牙贋復家庭牙醫」發文提到，牙齒不像身體其他部位能自行修復，一旦受傷或蛀牙，就需要更多醫療介入。但很多傷害其實都能透過日常小習慣來避免：

●吃完酸水果先漱口。

●使用牙線清潔牙縫。

●避免硬咬堅硬食物。

●多補充水分，少喝含糖飲品。

台中東隆牙醫師劉馥萱指出，使用漱口水，可全面保護口腔。（圖取自freepik）

秋季日常護牙4步驟

劉馥萱說明，守護牙齒健康、降低蛀牙與脫鈣風險,除了避免過多，酸性與含糖食物,也要落實日常清潔：

1.飯後使用牙線，清除齒縫殘渣。

2.選擇合適的牙膏、牙刷。

3.搭配牙間刷，加強死角清潔。

4.使用漱口水，全面保護口腔。

劉馥萱補充，秋天是收穫的季節，別讓牙齒成為美食後的負擔。與其事後補救，不如提早養成好習慣，才能安心享受食慾之秋的幸福。

