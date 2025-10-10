自由電子報
台南登革熱境外病例再增1例 東南亞旅遊防蚊不可少

2025/10/10 18:32

南市登革熱防治中心動員衛生單位及區公所針對個案居住地進行環境孳生源清除及病蚊媒密度調查。（南市衛生局提供）

南市登革熱防治中心動員衛生單位及區公所針對個案居住地進行環境孳生源清除及病蚊媒密度調查。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕，台南市今（10日）新增1例境外移入登革熱病例，個案為麻豆區寮廍里40多歲本國籍女性，日前赴越南探親昨天返國後確診，為台南市登革熱境外移入第13例確定病例。台南市長黃偉哲提醒市民赴東南亞旅遊要做好防蚊措施，返國不適應速就醫，醫療院所發現疑似登革熱應立即通報，阻絕登革熱於社區擴散。

南市衛生局表示，個案於9月16日至10月9日至越南探親，9月25日有出現發燒及嘔吐症狀，自行服藥後緩解，於10月9日搭乘飛機自高雄小港機場入境後因身體仍有不適，離開機場後隨即前往佳里奇美醫院就醫，今天確診。登革熱防治中心立即通知並動員衛生單位及區公所針對個案居住地進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。

衛生局表示，當前國際間登革熱疫情嚴峻且正值登革熱病媒蚊孳生高原期，根據疾管署統計，截至今年10月10日，國內登革熱本土病例累計21例，境外移入病例累計196例，其境外感染國家來源以印尼、越南、菲律賓及泰國為主，因此登革熱防疫不可不慎。

南市登革熱防治中心提醒，民眾規劃出國旅遊、工作，或返鄉探親，在出發之前應先清理住家環境中可能積水的容器與孳生源。旅途中請務必做好防蚊措施，返國後14天內，請持續觀察自身健康狀況，若疑似登革熱症狀，應儘早就醫，並主動告知旅遊史。

