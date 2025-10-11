自由電子報
健康網》壓力大、睡不好常破嘴？ 藥師授6招促進修復更快好

2025/10/11 18:01

藥師簡詩敏表示，天然蜂蜜具抗菌與促進癒合作用，可塗抹於舌尖潰瘍處，有助傷口癒合；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕相信很多人都有過因工作忙碌壓力大，或是追劇熬夜睡眠不足，一覺醒來舌頭破洞爆痛又難好的經驗。藥師簡詩敏表示，舌尖附近潰瘍多半是因壓力、免疫力下降造成，除了塗口內膏或使用口瘡貼片緩解外，建議可以淡鹽水漱口、塗蜂蜜、補充B群，最重要的是，應調整作息、少吃刺激性食物，才能讓傷口快快恢復。

簡詩敏於臉書專頁「簡詩敏｜藥理詩詩」發文指出，舌尖附近的潰瘍通常約7–10天會自然癒合，但錯誤的刺激處理，反而會造成痊癒時間拖更久。並說明舌尖潰瘍常見於壓力、睡眠不足、微量營養素缺乏，如B群、鐵、鋅等情況，以鹽水漱口有效，但要「淡鹽水」才行。

至於怎麼做才能快點痊癒？簡詩敏提出以下6種方式，有助恢復免疫力、促進癒合：

藥物治療：塗點口內膏或是使用口瘡貼片。

淡鹽水漱口：200ml溫水＋1/4小匙鹽，每天2–3次。

蜂蜜薄塗：天然蜂蜜具抗菌與促進癒合作用，每日2次即可。

補充B群：補充維生素B群，可幫助黏膜修復。

調整作息、減壓早睡：有助讓免疫力恢復。

避免刺激性食物：暫時少吃酸辣、炸物或熱湯，減少刺激。

簡詩敏也特別提醒，切勿以濃鹽巴、檸檬汁、維C粉敷塗舌頭潰瘍處，因為可能讓傷口更深，並切記應好好休息，才能讓惱人的嘴破小潰瘍快速痊癒。

