限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》青少年有菸友 染菸風險高17倍 國健署授8不技巧拒絕
〔健康頻道／綜合報導〕有吸菸朋友的青少年，開始吸菸的機率比沒有的朋友高出 17.5 倍！國民健康署（下稱國健署）在臉書專頁「國民健康署」指出，青少年的大腦對尼古丁的成癮作用更加敏感，並影響學習、記憶等腦部功能及心肺等身心健康。利用拒菸8不：不接受、不隱瞞、不尷尬、不逗留、不縱容、不硬碰、不被說服、不被激將，勇敢拒菸。
國健署提醒，青少年朋友，善用「拒菸8不」，勇敢向菸說不，並號召身邊親友加入拒菸行列：
●不接受（堅持拒絕）：堅定拒絕可有效化解對方的要求。
●不隱瞞（告知理由）：用簡單的理由拒絕對方的要求。
●不尷尬（自我解嘲）：幽默自己，我就是不做，又何妨！
●不逗留（遠離現場）：三十六計走為上策，藉機遠離現場。
●不縱容（友誼勸服）：以友情為出發點，動之以情，規勸對方。
●不硬碰（轉移話題）：邀請一同做別的事，化解情境。
●不被說服（反說服法）：用道理、證據說服對方。
●不被激將（反激將法）：反將一軍，能不盲從朋友意見，才是成熟。
國健署提醒，校園是學習汲取知識，也是建立健康生活方式的好時機。面對各類菸草與尼古丁產品的誘惑，青少年需要更多來自家庭與社會的支持，引導他們做出正確的選擇。
