自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》青少年有菸友 染菸風險高17倍 國健署授8不技巧拒絕

2025/10/10 21:00

國民健康署指出，利用拒菸8不：不接受、不隱瞞、不尷尬、不逗留、不縱容、不硬碰、不被說服、不被激將，勇敢拒菸；示意圖。（圖取自freepik）

國民健康署指出，利用拒菸8不：不接受、不隱瞞、不尷尬、不逗留、不縱容、不硬碰、不被說服、不被激將，勇敢拒菸；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有吸菸朋友的青少年，開始吸菸的機率比沒有的朋友高出 17.5 倍！國民健康署（下稱國健署）在臉書專頁「國民健康署」指出，青少年的大腦對尼古丁的成癮作用更加敏感，並影響學習、記憶等腦部功能及心肺等身心健康。利用拒菸8不：不接受、不隱瞞、不尷尬、不逗留、不縱容、不硬碰、不被說服、不被激將，勇敢拒菸。

國健署提醒，青少年朋友，善用「拒菸8不」，勇敢向菸說不，並號召身邊親友加入拒菸行列：

●不接受（堅持拒絕）：堅定拒絕可有效化解對方的要求。

●不隱瞞（告知理由）：用簡單的理由拒絕對方的要求。

●不尷尬（自我解嘲）：幽默自己，我就是不做，又何妨！

●不逗留（遠離現場）：三十六計走為上策，藉機遠離現場。

●不縱容（友誼勸服）：以友情為出發點，動之以情，規勸對方。

●不硬碰（轉移話題）：邀請一同做別的事，化解情境。

●不被說服（反說服法）：用道理、證據說服對方。

●不被激將（反激將法）：反將一軍，能不盲從朋友意見，才是成熟。

國健署提醒，校園是學習汲取知識，也是建立健康生活方式的好時機。面對各類菸草與尼古丁產品的誘惑，青少年需要更多來自家庭與社會的支持，引導他們做出正確的選擇。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中