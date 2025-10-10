健康網》心理師揭校園「隱形霸凌」傷害 3步重建孩子自信與安全感

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，霸凌的孩子常陷入困惑與自我懷疑，甚至逐漸失去安全感與自信。父母與老師若能及時察覺、給予支持，不僅能幫助孩子說清楚情況、辨識危險並學會撤離，更能在陪伴中重建自信與信任，讓孩子再次感到世界是安全的；圖為情境照。（圖取自freepik）





〔健康頻道／綜合報導〕當孩子在學校被排擠、被取笑或被欺負時，那種看似「小事」的互動，其實可能在心裡留下深刻傷痕。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，被霸凌的孩子常陷入困惑與自我懷疑，甚至逐漸失去安全感與自信。父母與老師若能及時察覺、給予支持，不僅能幫助孩子說清楚情況、辨識危險並學會撤離，更能在陪伴中重建自信與信任，讓孩子再次感到世界是安全的。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，在學校，有些孩子會被取外號、被搶文具、被推擠，甚至下課時被一群人圍著嘲笑。對大人來說，這可能只是小衝突，但對孩子而言卻是持續的壓力。剛開始他們只是困惑，後來會感到害怕與丟臉，甚至懷疑是不是自己不夠好。時間久了，這種無力感會慢慢磨掉自信與安全感。

鼓勵孩子說清楚情況

當孩子願意說，父母常會問：「那你有跟老師說嗎？」或「你有還手嗎？」這些問題雖出於關心，卻讓孩子更難開口。更好的做法是先聽完孩子的描述，一起把事情講清楚，並讓他知道「你沒有錯」。

老師多半看到的是爭執的畫面，而不是事情的起點。當下最重要的，是先穩定現場，先分開讓孩子冷靜，再個別了解發生了什麼。這能避免被欺負的孩子在眾人面前再次受傷，也讓老師更容易釐清情況。

辨別危險情況並撤離

孩子在現場能做什麼？很多時候可能會選擇忍耐或硬撐，但情況往往更糟。父母可以教孩子辨認危險情境，例如被包圍、被推擠、被威脅時，就是該撤離的訊號。提醒孩子不要逞強，而是馬上跑去有大人在的地方，或直接找得到的老師。如果真的落單，最重要的是盡快離開現場，不要和對方爭辯。

幫助建立自信與安全感

長遠來看，孩子需要重新找回安全感與自信。父母可以幫他累積小的成功經驗，例如參加喜歡的活動、找到擅長的領域。也能陪孩子練習穩定地說出「我不喜歡」，並結束讓自己不舒服的互動。

父母可幫孩子在校外建立小圈子，老師也能透過分組或座位安排，讓他在班級裡獲得更多支持。經歷被欺負的傷痛後，孩子在大人的陪伴下，仍能重新感到安心，也學會在關係中照顧自己。

