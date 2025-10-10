自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》半夜腿麻不一定是抽筋！ 醫揭「不寧腿症候群」5原因

2025/10/10 21:56

新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄指出，患者在靜止或入睡時腿部會出現強烈不適感，常導致失眠與生活品質下降。（圖取自freepik）

新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄指出，患者在靜止或入睡時腿部會出現強烈不適感，常導致失眠與生活品質下降。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾在夜晚感到雙腿酸麻、抽動，甚至必須起身走動才能緩解？這可能不是單純的抽筋，而是不寧腿症候群。新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄指出，這是一種常見卻容易被忽略的感覺運動障礙，患者在靜止或入睡時腿部會出現強烈不適感，常導致失眠與生活品質下降。除了與遺傳有關，缺鐵、慢性腎臟病、懷孕或特定藥物也可能誘發。

謝珮甄在臉書專頁「珮珮醫師 疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄」發文分享，她門診的1位患者，兩年來晚上總是被「腳會抽動、酸痛」困擾，必須不停走動才能稍微緩解，讓他害怕入睡。這麼長時間的折磨，讓他的生活品質大受影響。

剛開始他以為只是抽筋或神經痛，輾轉看過不同醫師，最後被轉介到神經內科。檢查後發現，他除了典型的「不寧腿症候群」（Restless Legs Syndrome, RLS）症狀，還有缺鐵性貧血。經過給予補鐵與適度藥物治療。幾個月後，他的夜間腳部不適完全消失，藥物也順利停掉，現在可以安心睡覺，生活品質大幅改善。

新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄指出，經過給予補鐵與適度藥物治療。幾個月後，夜間腳部不適完全消失，藥物也順利停掉，現在可以安心睡覺，生活品質大幅改善。（圖取自freepik）

新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄指出，經過給予補鐵與適度藥物治療。幾個月後，夜間腳部不適完全消失，藥物也順利停掉，現在可以安心睡覺，生活品質大幅改善。（圖取自freepik）

謝珮甄提到，不寧腿症候群，是種常見的感覺運動障礙，特徵是靜止時出現腿部不適，晚上更嚴重，患者有強烈想移動雙腿的衝動，活動或走動後會暫時緩解。並解釋為什麼會發生：

原發性：與遺傳有關。

繼發性：由其他疾病或狀況引起，例如：

1.缺鐵、貧血。

2.慢性腎臟病。

3.懷孕。

4.藥物（抗憂鬱劑、抗精神病藥、抗組織胺）。

治療方法

謝珮甄表示，找出原因、對症治療是關鍵：

●補鐵（特別是血清鐵蛋白 < 50–75 μg/L）。

●規律生活，避免咖啡因、酒精、尼古丁。

●必要時使用藥物（如多巴胺致效劑、Gabapentin、Pregabalin）。

●若嚴重維生素D缺乏，也會加劇症狀，要補充維生素D3 ，適度曬太陽。

