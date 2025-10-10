蛇年國慶寶寶報到！新竹縣今誕生20位國慶寶寶 5孕媽待產中

國慶日喜迎新生命，新竹縣今天已有15位國慶寶寶誕生，東元綜合醫院有3位，院方特別在搖籃旁插上小國旗慶賀。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕蛇年國慶寶寶報到！新竹縣政府衛生局表示，截至今（10）晚7點許，竹縣已有20位國慶寶寶誕生，分別是東元綜合醫院4位、中國醫藥大學新竹附設醫院7位、竹仁婦幼診所2位、育禾婦幼診所7位，其中有9位是男寶寶、女寶寶11位，另外有5位媽媽待產中。

根據戶政統計，新竹縣今年1到8月出生數為2980人，社會處表示，為推動友善生育、養育環境，縣府針對新生兒發放營養補助金，提供第一胎1萬元、第二胎2萬元、第三胎以上5萬元，雙胞胎3萬元、三胞胎10萬元補助。

衛生局指出，為提升嬰幼兒健康照護，衛生福利部提供6次「兒童發展篩檢服務」，配合兒童預防保健與預防注射時程，於6個月至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7 歲各1次發展篩檢，於兒童發展關鍵年齡提供完整兒童發展篩檢服務，請民眾多加利用。

衛生局提醒家長，開車載幼兒外出，務必記得「後、安、固、指」是使用兒童安全座椅4要訣，也就是安全座椅只安裝於「後」座並選用「後」向式，依循各廠牌說明書「安」裝，讓安全座椅穩「固」不搖晃，寶寶繫緊安全帶時，肩膀與安全帶之間應保留約一「指」寬的空隙，兼顧舒適與安全。

為預防兒童事故傷害，衛生局也製作「使用安全座椅掌握4要訣，保平安」、「預防兒童燒燙傷」、「防跌一小步，安全一大步」及「嬰兒睡眠安全五不原則」等宣導貼紙與折頁，民眾可於新竹縣13鄉鎮衛生所免費索取，讓防護觀念深入每個家庭。

