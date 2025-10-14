限制級
健康網》減脂外食不踩雷！ 營養師教3原則吃得飽又瘦得健康
〔健康頻道／綜合報導〕減脂期間最頭痛的就是，出門吃飯怎麼點？想吃好吃的又怕破功？營養師彭逸珊建議，外食族減脂時可遵守先吃蛋白質蔬菜、避免飲料、不碰肥肉動物皮3原則。無論是鹹水雞、鐵板燒還是火鍋、滷味、小吃店，只要懂得避開陷阱、聰明搭配，每一餐都能吃得飽又瘦得健康。
彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，5種常見外食小吃、餐廳，讓你天天吃得美味又安心。
鹹水雞
●注意：避免雞翅、雞腳、加工品。
●推薦品項：各類蔬菜、瓜類、雞胸肉、雞腿。
鐵板燒
●注意：避免濃湯、高脂肉類，白飯適量。
●推薦品項：鮭魚、雞腿、鐵板豆腐。
火鍋
●注意：避免加工品、濃湯底（如：牛奶、麻辣等）。
●推薦品項：昆布清湯、蕃茄湯底，雞肉、海鮮和大量蔬菜。
滷味
●注意：避免加工品、王子麵、鍋燒意麵。
●推薦品項：雞腿、雞蛋、各類葉菜、瓜類、蘿蔔、海帶、蒸煮麵。
小吃店
●注意：小份澱粉即可、避免加飯加麵。
●推薦品項：嘴邊肉、燙青菜、魯蛋、海帶、豆乾、雞肉飯。
彭逸珊分享，減脂期外食小秘訣：
1.先吃蛋白質和蔬菜，增加飽足感。
2.搭配開水或檸檬水，避免飲料增加額外熱量。
3.滷汁、肥肉、動物皮盡量少碰。
彭逸珊補充，掌握「澱粉減量＋適量蛋白質＋蔬菜足量」原則，每餐都能吃得飽飽、瘦得健康！
