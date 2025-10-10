自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

嘉義陽明醫院套針微創手術 79歲老農重獲挺直人生

2025/10/10 15:54

一名老農脊椎嚴重退化，連拿四角拐也難以行走，只能依靠輪椅代步。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

一名老農脊椎嚴重退化，連拿四角拐也難以行走，只能依靠輪椅代步。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義1名79歲老農，因長年辛勞務農、彎腰搬運重物，導致脊椎嚴重退化，腰痠背痛與下肢麻木，6個月前雙腳開始發麻、3個月前左大腿無法抬起，近一週連拿四角拐也難以行走，只能依靠輪椅代步；經嘉義市陽明醫院副院長李孔嘉看診，日前為老農進行套針微創手術，術後1小時可自行下床走路，僅需佩戴背架1個月。

李孔嘉說，老農原本身高180公分，因腰椎變形被壓縮至165公分，檢查發現第11胸椎至第1薦椎呈現50度的退化性脊柱側彎，伴隨嚴重神經壓迫；因高齡及糖尿病問題，不敢接受傳統開放式脊椎矯正手術；他進行套針微創手術，手術僅以8個針孔完成，全程約50分鐘，將彎曲脊椎拉直，術後原本50度側彎矯正至不足5度，身高恢復至178公分，雙腳肌力明顯改善，左大腿可主動抬高，腳麻症狀改善。

李孔嘉說，傳統的退化性脊柱側彎矯正手術需長時間全身麻醉、廣泛剝離與螺絲固定，風險高，恢復期長，結合徒手復位的微創技術傷口小、出血少僅約2c.c.、恢復快，可以局部麻醉進行，術後不用穿鐵衣。

「讓高齡、合併慢性病或不願接受傳統手術的病人，也能重新站直、恢復生活品質」李孔嘉說，許多脊椎患者因受傷或是退化而駝背、腰椎滑脫或退化性側彎，長期腰酸背痛，若神經壓迫更會引起坐骨神經痛，下肢酸抽痛麻無力，有病患因害怕手術而忍著而導致馬尾症候群，難以控制大便小便。

李孔嘉說，他發展的套針脊椎矯正術，先以徒手做脊椎復位，將退化或受傷而變形的脊椎矯正到接近正常，再利用套針伸到病變處，用加壓灌漿的方式把椎體及椎間盤再次撐開復位，並利用椎體間骨水泥固定術強化復位後的脊椎，穩定不再變形，解除神經壓迫，不需以手術刀切開脊椎。

李孔嘉表示，若是骨質疏鬆的病人，灌上骨水泥後不易再產生壓迫性骨折，脊椎強化穩定，下背疼痛減輕，復位神經得到減壓，大多數病患也不用再做椎板切除術或椎間盤切除術，也提醒民眾，手術需經脊椎外科醫師檢查評估，確定適用，才能發揮功效。

老農進行套針微創手術後改善病痛。（李孔嘉提供）

老農進行套針微創手術後改善病痛。（李孔嘉提供）

老農的脊柱側彎。（李孔嘉提供）

老農的脊柱側彎。（李孔嘉提供）

