健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

就要這天！彰基、秀傳喜迎5國慶寶寶 還有12寶寶排隊等誕生

2025/10/10 15:15

彰基在今天（10）國慶日喜迎3名國慶寶寶。（彰基提供）

彰基在今天（10）國慶日喜迎3名國慶寶寶。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕就要選這天！今天（10）是雙十國慶日，彰化基督教醫院有3名國慶寶寶搶著報到，彰化秀傳與彰濱秀傳醫院則共有2名國慶寶寶，其中彰濱秀傳的女寶寶是蕭姓婦人的第3胎，特別選在雙十國慶剖腹生產，開心的說「寶寶與國家同一天生日，以後母女倆可以一起看煙火慶生。另外，彰基與秀傳截至下午還有12位孕婦待產中，若都順利在今天生產，新生兒人數將多達17人，相當驚人。

彰基指出，從今天凌晨零點到下午2點，已經誕生1男、2女共3名國慶寶寶，都是足月自然產的新生兒，體重都是2500~3300公克相當健康。目前還有7個媽媽在待產，如果順利的話，彰基今（2025）年會有10名國慶寶寶。

彰化秀傳和彰濱秀傳則是從今天凌晨至下午2點為止各有1位國慶寶寶。除了彰濱秀傳的女寶寶是孕婦特地選在這天剖腹產，彰化秀傳的男寶寶是上午6點多出生，體重2218克，自然產。但寶寶因為早產，出生後住在病嬰室觀察。另外還有5位產婦在待產，若順利的話今天也會有7名國慶寶寶。

彰基今（10）日喜迎3名國慶寶寶，另還有7位產婦待產中。（彰基提供）

彰基今（10）日喜迎3名國慶寶寶，另還有7位產婦待產中。（彰基提供）

彰濱秀傳誕生國慶寶寶，院方致贈紅包同慶。（秀傳提供）

彰濱秀傳誕生國慶寶寶，院方致贈紅包同慶。（秀傳提供）

