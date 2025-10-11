健康網》抗流感5大營養補給攻略 「這酵素」消炎又化痰

營養師劉學民提醒，補給營養品或可增加保護力，但仍應在均衡飲食與多運動的前提下正確選擇，勿以保健食品取代天然食物；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕開學後流感升溫，許多小朋友們也因病毒侵襲而染上感冒。營養師劉學民表示，除了日常飲食均衡有助增進免疫力，爸爸媽媽們也可為孩子補充β-葡聚醣、益生菌、蜂膠、維生素D等營養品。尤其鳳梨酵素具有保護腸黏膜、消炎等作用，國外研究也指出，兒童若有鼻竇炎，吃鳳梨酵素可化痰、加速痰液排出，康復速度也較快。

蜂膠抗菌消炎 過敏者勿用

劉學民於臉書專頁「營養師Couple食記」發文指出，營養品可能多半是複方，會有紫錐花、維生素C、接骨木莓、鋅等其他免疫相關成分，只要成分沒有過多添加劑，在均衡飲食之外，或可作為加強小朋友保護力的補給品，並列出以下5種營養品提供參考：

●β-葡聚醣：多項臨床證實β-葡聚醣對兒童的益處，包含預防呼吸道感染、具有免疫調節活性，有助鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、咳嗽、發燒等症狀減少。

●益生菌：腸道是人體最大的免疫器官，益生菌不僅能平衡腸道菌群，更可幫助免疫調節。不過益生菌菌種多元，功效也不同，建議要加強可挑選專利功效的菌種，一般保養可選多元菌種基礎補充。

●鳳梨酵素：鳳梨酵素可幫助消炎、免疫調節，也有研究指出，鳳梨酵素可調節腸道菌相，保護腸黏膜健康。針對兒童也有經典的鼻竇炎研究指出，可幫助化痰、加速痰液排出恢復快。

●蜂膠：蜂膠具有抗菌消炎作用，可預防呼吸道感染或緩解。研究指出，不論細菌或病毒引起的輕微感冒症狀，噴蜂膠可讓症狀更快消失及早康復，或可作為一種輔助選擇，但特別提醒對蜂製品過敏者切勿使用。

●維生素D：雖有文獻佐證維生素D有助免疫力，但天然食材富含的不多，在攝取不足恐影響骨骼、免疫等可能下，或可以營養品補充。

均衡飲食為主 補給品為輔

劉學民特別提醒，補給營養品應依產品成分營養標示，給予適合孩子年齡的食用量，或諮詢藥師及營養師使用建議。並強調應在均衡飲食與多運動的前提下正確選擇，千萬不要捨本逐末，僅以保健食品取代天然食物，卻忘了打好健康基礎。

