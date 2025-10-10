健康網》流感疫苗會缺貨嗎？醫：希望會

因為名人過世效應，2024年的公費流感疫苗一度缺貨；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日公費流感疫苗開打，近日有診所傳出打錯疫苗：有家長帶著幼童接種流感疫苗，然當時卻僅接種一半劑量，而非完整的一整劑。兒科醫師說明，近日有孩子說班上有超過10名同學確診A型流感；另外過去的確會針對特定族群接種「半劑」，只是2019年後便調整至全劑0.5ml了。同時他直言疫苗愈早缺貨愈好，這代表接種熱烈。

兒科醫師在臉書粉專「旭恩小兒科診所」說明，流感疫苗真的有打「半劑」過，不過從2019年開始不分年紀都是打完整的1劑0.5ml囉。之所以調高劑量是希望幼兒可以有更高的抗體、更好的保護。

很多人想問得過流感還要再打疫苗嗎？醫師說明，今年以來，H1N1、H3N2的A型流感跟B型流感一直在輪流流行，打了疫苗都有可能全中，更何況不打疫苗的人，要不的流感的機率太低。

在2024年名人過世後，流感疫苗一度被搶打至一劑不剩。最後有人問「流感疫苗會不會缺貨？」醫師只說「希望會，而且越早缺貨越好」，這樣代表至少願意打的都早早打了。

最後他建議，有疫苗接種需求，可以選擇小兒感染科診所。醫師表示，最懂疫苗的就是小兒科跟感染科了。小兒科、感染科、專業的護理師群、專門的疫苗冰箱，軟硬體兼備，以診所的層級來說算是超強的組合了。

