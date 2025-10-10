自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

國慶寶寶報到！桃園市下午2點前已迎接33位

2025/10/10 14:50

秉坤婦幼醫療喜迎國慶寶寶誕生。（秉坤婦幼醫療提供）

秉坤婦幼醫療喜迎國慶寶寶誕生。（秉坤婦幼醫療提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府婦幼發展局統計到今（10）日下午2點止，市內的「國慶寶寶」共有33位，15位是男寶寶、18位是女寶寶，另有36位孕婦待產中；秉坤婦幼醫療平鎮、桃園院區也喜迎11位新生命，其中王先生與妻子從小學就相識，攜手20多年後，開心在國慶日迎接第2個寶貝孩子。

王先生說，他們的第1個孩子是男生，於元宵節出生，象徵團圓與幸福，他妻子懷孕後，他們決定同樣選在節慶時刻迎接新生命，而選在國慶日催生，10日上午10點49分，女兒平安誕生，「大寶是男生，二寶是女生，正好組成一個好」，讓國慶日這一天，更增添了屬於家庭的幸福意義。

秉坤婦幼醫療執行長洪秉坤說，平鎮、桃園院區為了迎接國慶寶寶，都準備好許多小國旗，讓新生兒家庭可以拍攝全家福並製作成紀念卡片，記錄充滿意義的幸福時光。

國慶寶寶報到，醫療人員也獻上祝福。（桃園市政府提供）

國慶寶寶報到，醫療人員也獻上祝福。（桃園市政府提供）

