健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

雙十節喜迎新生命！竹市10位國慶寶寶報到 11名產婦待產

2025/10/10 13:58

雙十節喜迎新生命！新竹市今天已有10位國慶寶寶報到，還有11名產婦待產。（新竹市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕雙十佳節喜氣洋洋！新竹市今天已迎來10名國慶寶寶誕生，市府也獻上祝福，期盼寶寶健康平安、快樂茁壯。截至今天（10日）中午，竹市已迎來7名男生、3名女生國慶寶寶，其中自然產9位、剖腹產1位，目前尚有11名產婦待產中，期待更多國慶寶寶與國家一同慶生，為竹市注入希望與幸福。

市府表示，鼓勵生產報國，竹市推出多項福利措施，包括產後健康照護服務方案、好孕專車、加碼托育補助、定點臨托服務，以及0-6歲孩童腸病毒與口服輪狀疫苗補助、啟用到宅坐月子媒合平台、建置兒童友善醫療與幼兒專責醫師照護制度，每胎還可領3萬元津貼，期提升竹市生育率。

國慶日迎來女兒的林小姐分享，原本預產期是10月中下旬，沒想到女兒會在雙十國慶出生，相當有紀念意義。第一次抱著寶寶時，感到無比的喜悅與感動，覺得一切辛苦都值得了。而最大的願望，就是陪伴孩子健康、快樂的成長，讓愛與希望在充滿祝福的日子裡延續。

衛生局補充，0-6歲是兒童發展的關鍵期，尤其是3歲前的「黃金治療期」。竹市攜手衛福部新增6次兒童發展篩檢服務，補助對象為6個月至未滿7歲的具健保身分兒童，目前共有57家醫療院所提供兒童預防保健服務，其中27家具發展篩檢服務資格，家長攜帶兒童健康手冊，僅負擔掛號費用即可獲得專業檢查。

