雙十雙倍喜氣！苗栗大千醫院迎5國慶寶寶 其中2對雙胞胎

大千醫院今（10）日上午歡喜迎接5名國慶寶寶，其中有兩對雙胞胎。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕熱鬧雙十國慶！苗栗市大千綜合醫院在今（10）日上午，也歡喜迎接5名國慶寶寶的到來，其中包含2對雙胞胎，為國慶日增添雙倍喜氣，尚有3名孕婦待產中。

大千綜合醫院表示，第一對雙胞胎是2名男寶寶，媽媽34歲陳小姐是第二次生產，懷孕期間有妊娠糖尿病，今天剛好滿37週可以足月生產，與醫師討論後，建議安排在今天接受剖腹產。由於陳小姐第一胎也是男生，她笑說加上雙胞胎後，以後家裡應該會很熱鬧。

第二對雙胞胎媽媽是31歲羅小姐，第一次生產，也是2名男寶寶，在今天早上有產兆，所以緊急到醫院接受剖腹產。原本預產期是在兩週後，沒想到寶寶自己挑選日子出生，意外成為了國慶寶寶。

大千醫院婦產科醫師詹德鑫表示，懷雙胞胎屬於高危險妊娠，因為會增加孕婦和胎兒的各種併發症風險，例如：早產、子癲前症、妊娠糖尿病、胎兒發展遲緩等。由於雙胞胎比單胞胎的懷孕週數更短，早產機率也大幅提升，因此懷孕期間需要更密集且謹慎的產檢，生產時也要選擇具備高危險妊娠照護能力的醫院，才能確保產婦及寶寶的安全。

大千醫院表示，截至中午，包含2對雙胞胎在內，醫院已接生5名國慶寶寶，1女4男，1位自然產、2位剖腹產，目前尚有3名待產中。

幫陳小姐接生雙胞胎的婦產科醫師詹德鑫表示，懷雙胞胎屬於高風險妊娠，一定要密集且謹慎的產檢。（大千綜合醫院提供）

