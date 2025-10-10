親近大自然好處多！戶外活動有4大健康益處

親近大自然的戶外活動可產生4大健康益處。（截自@ishafoundation）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕戶外活動可以引發身體內部的明顯變化，包括降低壓力荷爾蒙、緩解血壓等。英國廣播公司新聞網（BBC）指出，親近大自然的戶外活動可產生4大健康益處。

第一個益處：無意識地放鬆。當人看到綠樹、聞到花朵香味或聽到鳥的鳴叫聲時，自主神經系統（控制無意識過程的神經網路）會立即做出反應。

英國1項涉及近2萬人的研究發現，每週至少花12分鐘接觸綠色植物的人，更可能擁有良好健康狀況和更高的心理健康水平英國牛津大學生物多樣性教授威利斯（Baroness Kathy Willis）指出，當人親近大自然時身體會發生變化，例如血壓和心率變異性降低。所謂心率變異性是指連續心跳之間的時間間隔變化程度。

已有足夠證據證明，在大自然中度過時光對心靈有益。一些地區已經嘗試「綠色社會處方」（green social prescribing ），將人們與大自然聯繫起來，以改善他們的身心健康。

第二個益處：荷爾蒙重啟。親近大自然時，人的荷爾蒙系統也會感到放鬆。戶外活動可以降低皮質醇和腎上腺素的水平，而這2種激素在人感到壓力或焦慮時會激增。

有1項研究發現，在酒店房間裡待了3天並吸入日本扁柏精油的人，其腎上腺素激素水平大幅下降，自然殺傷細胞水平大幅上升。自然殺手細胞是對抗體內病毒的細胞。研究參與者在吸入精油2週後，體內自然殺手細胞水平仍然較高。

美國伊利諾大學厄巴納-香檳分校的郭明（Ming Kuo）教授稱，本質上大自然「撫慰需要撫慰的，強化需要強化的」。即使只在大自然中度過幾天，也對人的抗病毒機制有積極影響。

郭明補充，有研究表明在大自然中度過較短時間雖然效果較小，但仍具有持久性。

第三個益處：嗅覺帶來的收穫。樹木和土壤的氣味富含植物釋放的有機化合物，當人吸入這些氣味時，一些有益分子會進入血液。例如松樹林的氣味可以在短短20秒內讓人平靜下來，且平靜效果持續約10分鐘。

有1項研究發現，即使是對特定氣味沒有任何記憶的嬰兒，當聞到瀰漫到他們房間的松樹氣味時，他們仍然會平靜下來。

第四個益處：讓人體增加有益細菌。大自然能幫助增強人體微生物群，因為土壤和植物中富含有益細菌。威利斯解釋，大自然中富含的有益細菌，與人們購買的益生菌或飲料中的益生菌是一樣的。

感染科學家圖勒肯（Chris van Tulleken）博士聲稱，他認為大自然是1個可以刺激人體免疫系統的環境，他會讓孩子親近大自然。

