國慶寶寶報到！ 媽媽笑稱蔣萬安曾摸過孕肚「真的住好住滿」

新光醫院迎接「國慶寶寶」，翁小姐說，原本預產期是10月11日，但8日就出現產兆，直到國慶日才自然產下健康男嬰，成為今年的國慶寶寶之一。（新光醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「沒想到他真的撐到10月10號才願意出來！」33歲的翁小姐笑說，原本預產期是10月11日，但8日就出現產兆，直到國慶日才自然產下重達3000多克的健康男嬰，成為今年新光醫院的「國慶寶寶」之一。

翁小姐笑說，成為「國慶寶寶」的媽媽完全是意外，她從8日出現落紅一路痛到10日，寶寶住好住滿，真的覺得很漫長，但看到寶寶那一刻，一切都值得，「我沒有特別挑日子，國慶寶寶也沒有終身優惠啦！」不過家人得知後都相當興奮，覺得能跟國家一起慶生很有意義。

請繼續往下閱讀...

她也透露，夫妻倆備孕一年多才順利懷孕，懷孕期間她仍堅守記者崗位，「那時還在市府跑線採訪蔣萬安市長，身為三寶爸的他，聽到我懷孕後還特地摸肚子合照，讓我特別難忘！」

新光醫院高危險妊娠中心主任李維鈞表示，院方不鼓勵民眾為了挑日子而預約剖腹產，尤其假日期間值班人力較為緊縮，應將資源保留給臨床急需的個案。今（2025）年國慶日截至中午，院內已有4位新生兒報到，其中3名由他親自接生，寶寶們都是自己選擇今天來報到，沒有特地挑日子。

李維鈞表示，去（2024）年院內僅有1名「國慶寶寶」誕生，而今年他一早就接生了3名新生兒，其中1名為自然產，另2名則因臨床狀況需提前剖腹生產，分別為前置胎盤、胎位不正及早期破水等情形，雖然2位寶寶尚未足月，但目前健康狀況均穩定。

李維鈞表示，近年確實觀察到產婦年齡普遍提高，新光醫院每月約有4到5成孕婦屬於高風險族群，高齡孕婦容易併發高血壓、妊娠糖尿病，照護挑戰增加；另一方面，即使未滿35歲，也常見備孕1年以上才成功的案例，壓力、作息都會影響賀爾蒙分泌，讓懷孕變得困難。

截至10日中午，新光醫院已有4名「國慶寶寶」誕生（自然產1名、剖腹產3名），另有2名待產中；台北長庚有2位、林口長庚8位、台北馬偕5位、國泰醫院（含汐止與新竹院區）5位，國慶寶寶們齊報到，一起迎接與國家同天生日的喜悅。

