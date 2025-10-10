健康網》黃板牙不敢露齒笑？ 美白牙膏這樣用除垢又健康

牙醫師黃茂栓提醒，長期使用研磨力過高的產品，可能造成琺瑯質磨損、牙本質外露，建議避免長期頻繁使用；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著大眾越來越重視人際溝通與外在形象，潔白牙齒已成為自信笑容的重要象徵。不過，長期飲用茶、咖啡，或有吸菸與飲酒習慣者，牙齒容易產生染色問題。目前市面上出現許多標榜美白效果的牙膏產品。究竟美白牙膏的原理是什麼？該如何挑選適合自己的產品？食品藥物管理署特別邀請社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會醫師黃茂栓，為您解析美白牙膏的原理、種類與使用時的注意事項。

美白牙膏的類型

黃茂栓說明，市售美白牙膏主要分為物理性與化學性兩大類。

●物理性美白牙膏：透過矽酸氫鈉、碳酸鈣等微細顆粒，在刷牙時產生拋光作用，幫助去除牙齒表面染色物質如茶垢、咖啡漬或煙垢。

●化學性美白牙膏：則含有如過氧化氫等成分，能分解牙齒表面有機色素分子，達到淡化染色的目的。

有些產品亦結合兩種方式，以增強潔白效果。然而，不論選擇哪一種類型的牙膏，皆應注意使用頻率與產品研磨力，避免傷害牙齒表層。

美白牙膏怎麼選？

選購美白牙膏時，建議留意產品的研磨力，研磨力愈強，可能帶來快速美白效果，但也可能傷害琺瑯質。黃茂栓提醒，長期使用研磨力過高的產品，可能造成琺瑯質磨損、牙本質外露，不但引發敏感，還可能讓牙齒表面變粗糙、變得更易染色。為避免此類風險。因此建議避免長期頻繁使用。

美白牙膏適用於因飲食或生活習慣造成的輕度外部染色，但若牙齒變色為內部因素所致，例如藥品副作用、牙髓病變或年齡老化等情形，則使用美白牙膏效果有限，應尋求牙醫師診治。黃茂栓醫師也提醒，若有牙齦敏感、琺瑯質受損、矯正器配戴、或為兒童與孕婦等族群，皆不建議使用磨耗力較強的美白產品，使用前應先諮詢牙醫師意見。

黃茂栓表示，正確使用美白牙膏約2至4週後可能觀察到牙齒的初步變化，但實際效果依個人狀況而異，許多時候只是恢復原本的自然色澤。若選擇研磨性過強或頻繁使用，可能導致牙齒敏感，甚至出現「越刷越黃」的情況。建議可交替使用一般牙膏與美白牙膏，選擇顆粒細緻、具抗敏配方且研磨力較低的產品，以兼顧美白效果與牙齒健康。一旦出現牙齒變黃或敏感症狀，應立即停用並尋求牙醫師評估。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1047期

