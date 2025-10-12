健康網》超級食物助眠好幫手！ 研究揭酪梨「這樣吃」睡得更安穩

食農專家韋恩指出，酪梨富含單元不飽和脂肪酸、鉀與鎂，不只是「好油」來源，也可能是讓你睡得更好的天然超級食物；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡眠對於整體健康的重要性，與均衡飲食、規律運動同樣關鍵。食農專家韋恩引述國外1項最新研究指出，食用酪梨不僅能提升飲食品質、改善血脂狀況，受試者連續6個月每天吃1顆酪梨，顯示還能延長睡眠時間、減少睡眠中斷次數，有助改善睡眠品質。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，由酪梨營養中心（Avocado Nutrition Center）資助與主導，發表於《美國心臟協會誌》（Journal of the American Heart Association）的研究，分析了969 位美國成年人，這些人涵蓋不同種族與族裔背景，皆具有腹部肥胖與心血管風險因子；其中實驗組每天食用1顆酪梨，共計6個多月。

酪梨不只助眠還能降血脂

韋恩表示，據研究結果，實驗組的成年人每天食用1顆酪梨、連續6個月，其睡眠品質明顯優於每月僅吃不到2顆酪梨的族群。此外，研究結果也顯示，每天食用酪梨有以下好處：

●飲食品質提升：以「健康飲食指數2015」（Healthy Eating Index 2015）評估後，每天食用酪梨的實驗組飲食結構更均衡，蔬果與健康脂肪攝取比例提升。

●血脂狀況改善：每日食用酪梨者，其低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）與總膽固醇水平均有適度下降。

●睡眠品質提升：參與實驗者自我報告顯示，睡眠時間延長、夜間中斷次數減少，且許多人表示自己「睡得更安穩」。

韋恩表示，這項研究不僅再度印證了酪梨在心血管健康上的營養價值，也首次顯示酪梨與幫助睡眠品質之間的關係。酪梨這種富含單元不飽和脂肪酸、鉀與鎂的綠色果實，不只是「好油」的來源，也可能是讓你睡得更好的天然超級食物。

