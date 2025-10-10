學齡前自閉症兒童 首次大規模世代研究：「早期共病風險高」

我國醫界與加拿大多倫多大學合作研究發現自閉症也與身體健康密切相關，約7成患者合併至少一種疾病，包括癲癇、自體免疫疾病、過敏、代謝症候群與腸胃問題。（圖取自shutterstock）

〔記者孫唯容／台北報導〕根據最新研究顯示，自閉症在全球持續上升，在美國約有4％的男童、1%的女童罹病。台北市立聯合醫院松德院區團隊運用全國健保資料庫，並與台北醫學大學及加拿大多倫多大學合作，首次針對學齡前自閉症兒童進行大規模世代研究，發現除了社交與行為特徵外，自閉症也與身體健康密切相關，約七成患者合併至少一種疾病，常見包括癲癇、自體免疫疾病、過敏、代謝症候群與腸胃問題。

台北市立聯合醫院松德院區說明，以往研究多著重盛行率，涵蓋年齡層過廣，缺乏針對自閉症幼兒身體疾病的發生率分析，而這些資訊對掌握病程進展與其相關公衛介入，像是早期療育相關政策相當重要。

為更深入了解相關議題，聯合醫院松德院區團隊運用全國健保資料庫，並與台北醫學大學及加拿大多倫多大學合作，首次針對學齡前自閉症兒童進行大規模世代研究，揭示其早期身體疾病風險，提供政策與醫療介入的依據。研究成果已在近期刊登於國際期刊（Autism Research; 2025. doi: 10.1002/aur.70109）。

該研究第一作者莊宇婕醫師指出，自閉症幼兒與同齡兒童相比，他們在神經、內分泌、免疫及代謝等多個系統的疾病盛行率明顯偏高，特別是在確診後一年內，腦血管疾病、癲癇及糖尿病等的發生率比值甚至比同齡兒童超過五倍，顯示風險大幅升高。即使經過五年追蹤，這些疾病的風險仍持續偏高，顯示自閉症兒童在早期便可能出現多種共病，且影響隨時間持續存在。這些發現呼應既有針對年長兒童及成人的研究，並進一步指出這些身體疾病可能自幼年期即已開始。

莊宇婕說明，研究進一步分析性別及合併智能障礙是否影響身體疾病的發生率，結果發現，合併智能障礙的自閉症幼兒在腦血管疾病、癲癇及高血脂的風險較高；女性患者與住院確診者的共病風險也相對增加。

通訊作者郭千哲醫師表示，這項研究成果提醒在自閉症診斷後的第一年內，各類身體疾病的發生率最高，可能的原因包括與自閉症相關的遺傳因素、免疫失調或生活型態有關，例如活動量不足與飲食問題。

北市聯醫認為，這項研究結果顯出自閉症兒童自生命早期即承受沉重的身體健康負擔，強調自童年之最早期應提供相關的臨床照護與公共衛生策略，未來研究應進一步探討導致自閉症兒童身體疾病風險升高的病因因素，以便為這自閉症的年輕族群發展更有效的治療。

