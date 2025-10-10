限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》食品不可宣稱療效 購買前要停看聽
〔健康頻道／綜合報導〕近年有關食品廣告多元，新竹市衛生局提醒，這些食品不可宣稱療效，例如改善失眠等。新竹市衛生局提醒民眾3招停看聽，保障自己的健康。「食品不是藥，拒當廣告冤大頭！」
新竹市衛生局在臉書提醒，市面上常見許多誇大療效的食品廣告，號稱可以「延緩老化」、「治療疾病」甚至「改善失眠、減肥瘦身」。新竹市衛生局強調，食品不能宣稱療效，這樣的廣告其實已經違法。
請繼續往下閱讀...
常見詞語有：
1. 誇大不實：像是「抗氧化、清除自由基、活化DNA」等浮誇說法。
2. 涉及醫療功效：宣稱能治療失眠、降血壓、護肝護腎等。
3. 濫用字號：假冒或誤導使用 TFDA 核准字號，讓人誤以為有效。
新竹市衛生局提醒三招自保：
• 停：看到誇張療效的廣告，先「停」下來！
• 看：仔細「看」清楚商品標示與相關說明。
• 聽：聽取專業醫師、營養師建議，不要隨便「聽」信陌生推銷。
最後新竹市衛生局提醒，食品主要是補充營養，不能取代藥品的治療效果。購買前，保持理性與警覺，才能守護荷包與健康。
相關新聞請見
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應