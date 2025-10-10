健康網》食品不可宣稱療效 購買前要停看聽

依照法規，健康食品廣告詞若涉及療效，是有問題的。示意圖。（圖取自）

〔健康頻道／綜合報導〕近年有關食品廣告多元，新竹市衛生局提醒，這些食品不可宣稱療效，例如改善失眠等。新竹市衛生局提醒民眾3招停看聽，保障自己的健康。「食品不是藥，拒當廣告冤大頭！」

新竹市衛生局在臉書提醒，市面上常見許多誇大療效的食品廣告，號稱可以「延緩老化」、「治療疾病」甚至「改善失眠、減肥瘦身」。新竹市衛生局強調，食品不能宣稱療效，這樣的廣告其實已經違法。

常見詞語有：

1. 誇大不實：像是「抗氧化、清除自由基、活化DNA」等浮誇說法。

2. 涉及醫療功效：宣稱能治療失眠、降血壓、護肝護腎等。

3. 濫用字號：假冒或誤導使用 TFDA 核准字號，讓人誤以為有效。

新竹市衛生局提醒三招自保：

• 停：看到誇張療效的廣告，先「停」下來！

• 看：仔細「看」清楚商品標示與相關說明。

• 聽：聽取專業醫師、營養師建議，不要隨便「聽」信陌生推銷。

最後新竹市衛生局提醒，食品主要是補充營養，不能取代藥品的治療效果。購買前，保持理性與警覺，才能守護荷包與健康。

