健康 > 杏林動態

雙十最暖！中榮院長探視榮民 103歲爺爺開心吃蛋糕慶生

2025/10/10 11:53

台中榮總院長傅雲慶（中）於雙十國慶前夕探視住院的100歲人瑞榮民楊爺爺（左），送上祝福。（中榮提供）

台中榮總院長傅雲慶（中）於雙十國慶前夕探視住院的100歲人瑞榮民楊爺爺（左），送上祝福。（中榮提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今（10）天雙十國慶日，台中榮總院長傅雲慶在前夕探視住院的2名百歲人瑞榮民，獻上祝福和問候，其中軍人轉任警察退休的馮鴻鈿爺爺，在雙十前夕過103歲生日，醫療團隊準備雙十蛋糕為他慶生，祝福早日康復。

馮爺爺平時與家人住在南投，最愛騎自行車在社區串門子，也熱於嘗試新事物，對於比薩、漢堡等異國美食更是來者不拒，家人笑說，「裝上假牙大快朵頤，就是他最開心的時刻。」日前他因呼吸問題入院，目前由高齡醫學科團隊持續照護中。

傅雲慶也探視100歲的楊崑爺爺，他是陸軍上將退休，現與小兒子同住，楊爺爺喜愛健走，常能走上一整天不覺疲累，飲食隨性、生活規律，還擅長書法，每年春節都親手書寫家中春聯。

楊崑的小兒子說，父親與祖父皆為將軍出身，偶爾會跟孩子分享過往從軍趣聞，但對子女的人生方向採開放態度，並不設限。

傅雲慶表示，每位榮民長輩背後都承載著保家衛國、無怨無悔的歷史記憶，馮爺爺與楊爺爺的長壽與樂觀，不僅是醫療團隊最大的鼓勵，更是後輩學習的典範，中榮秉持國軍退除役官兵輔導委員會嚴德發主任委員愛護榮民的心，以專業與關懷陪伴榮民及其家庭，提供最周全、最溫暖的醫療照護，是他們健康的後盾。

台中榮總院長傅雲慶在國慶前夕，和住院榮民馮爺爺及其家人一同切蛋糕慶祝馮爺爺103歲生日。（中榮提供）

台中榮總院長傅雲慶在國慶前夕，和住院榮民馮爺爺及其家人一同切蛋糕慶祝馮爺爺103歲生日。（中榮提供）

台中榮總院長傅雲慶與榮民馮爺爺及其家人一同切蛋糕慶祝馮爺爺103歲生日。（中榮提供）

台中榮總院長傅雲慶與榮民馮爺爺及其家人一同切蛋糕慶祝馮爺爺103歲生日。（中榮提供）

