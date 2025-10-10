自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

科學家成功移植豬肝 71歲肝癌患者續命171天

2025/10/10 11:43

中國安徽醫科大學的醫療團隊近日發表報告，宣布成功將基因編輯豬肝移植到一名71歲肝癌患者體內，患者在術後存活171天，創下全球首例紀錄；示意圖。（圖翻攝自X）

中國安徽醫科大學的醫療團隊近日發表報告，宣布成功將基因編輯豬肝移植到一名71歲肝癌患者體內，患者在術後存活171天，創下全球首例紀錄；示意圖。（圖翻攝自X）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據CNN報導，中國安徽醫科大學第一附屬醫院的醫生團隊宣布，他們已成功將一枚經過基因編輯的豬肝，移植到一名71歲的男性患者體內，患者在手術後總共存活了171天。這是全球首例經同儕審查、並發表於《肝臟病學雜誌》（Journal of Hepatology）的豬肝移植人體活體案例。

這項「開創性」的實驗被視為「異種移植」（xenotransplantation，即使用動物器官移植於人體）領域的重大里程碑。

這名71歲的男性因B型肝炎導致肝硬化，且肝臟右葉長有巨大腫瘤。在化療失敗、且找不到合適的家人活體捐贈後，醫療團隊在徵得患者與家屬同意下，決定進行此項實驗性手術。

手術中，醫生切除了患者的腫瘤，並將一枚來自11個月大、經過10項基因編輯的豬肝，「附加」到患者自身殘餘的左葉肝臟上。移植的豬肝立即成功運作，開始分泌膽汁，且初期未出現排斥反應。

在豬肝「代班」的38天裡，它有效地支撐了患者的生命，為其自身肝臟的恢復爭取了寶貴時間。然而，在第25天後，患者開始出現血栓等併發症，醫療團隊最終在第38天將豬肝移除。此後，患者依靠自身恢復的肝功能繼續存活，最終在術後第171天因上消化道出血去世。

專家：謹慎樂觀 但前方仍有漫漫長路

豬肝因功能複雜，一直被視為異種移植中最困難的一環。此次研究顯示，豬肝移植作為等待人類器官捐贈前的「橋接療法」，具有臨床上的可行性。

未參與研究的德國漢諾威醫學院教授韋德邁爾（Dr. Heiner Wedemeyer）對此感到振奮，他告訴記者「這真的開啟了全新的視野。如果我有病人需要幾週時間來恢復肝功能，我會為她進行這項手術。」

然而，專家也一致強調，此技術仍處於極早期階段。研究作者在論文中寫道，這給了他們關於挑戰與可行性的「關鍵洞見」，但距離廣泛臨床應用，仍有漫漫長路要走。

