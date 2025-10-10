雙十國慶寶寶報到！媽媽自然懷孕 10:10準時出生

台中茂盛醫院今天誕生3名國慶寶寶，院方也在小床邊貼上國旗慶祝。（茂盛醫院提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今（10）天是雙十國慶日，台中茂盛醫院已經誕生3名國慶寶寶，搶頭香是今天凌晨零點6分出生的女寶寶，第3名出生的寶寶更是在10點10分出生的小壯丁，是媽媽準備做試管嬰兒植入胚胎前竟然意外自然懷孕，沒想到又是10月10日10點10分出的雙重雙十國慶寶寶，讓她喜出望外。

茂盛第一位出生的國慶寶寶重達2900公克，新手媽媽林小姐說，昨（9）天上午感覺開始陣痛，下午趕回醫院待產，沒想到一過午夜到國慶日就出生了，開心說「寶寶與國家同一天生日，以後一起看煙火慶生！」

請繼續往下閱讀...

不過台灣少子化問題持續加重，總統府資政、茂盛醫院院長李茂盛指出，台灣今年1到8月出生新生兒數僅7.1萬人，估計今年出生數可能不到11萬，比去年13.5萬人還少，出生率持續下探。

茂盛醫院今年第2位國慶寶寶是李小姐在上午8時多產下的男寶寶。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院首位誕生的國慶寶寶，零點6分出生，新手媽媽林小姐很開心，寶寶與國家同一天生日，以後一起看煙火慶生。（茂盛豆醫院提供）

雙十節國家生日普天同慶，茂盛醫院今年上午迎來3位國慶寶寶，有1名女寶寶和2名男寶寶，院方也在小床邊貼上國旗慶祝，還有台灣熊讚及生日蛋糕。第2位國慶寶寶則在上午8時多自然分娩的男寶寶，重達3160公克，也是新手媽媽的李小姐說結婚第2年就順利懷孕，她笑說，已經在醫院待產超過36小時，真的累壞了，不過兒子能當國慶寶寶真得非常開心。

第3名國慶寶寶在10時10分產下的小壯丁，重達2860公克，他是湯小姐的第2個孩子，她前年在茂盛醫院接受試管療程1年就順利生下大寶；擔心成為高齡產婦拚第2胎，半年後再回醫院找醫師李俊逸要再做試管嬰兒，準備要植入胚胎前，竟然意外自然受孕，而今天接生的醫師科廖敬慈也開心說，每年國慶日值班都很期待，今年能幫接生到10點10分出生國慶寶寶，非常高興。

李茂盛說，年輕人不婚、不生，原因可能是物價高漲、買房不易等經濟問題，加上年輕人結婚成家概念薄弱，也還沒準備未來老年生活，台灣少子化問題嚴重，將增加社會負擔，政府應加速完善托育體系與社會住宅規劃，打造讓年輕人敢結婚、生子的環境，目前試管嬰兒補助也有助生育改善。

茂盛醫院首位誕生的國慶寶寶，零點6分出生，院方也在小床邊貼上國旗慶祝。（茂盛醫院提供）

國慶寶寶在雙十節又在10時10分產下出生，重達2860公克是個小壯丁。（茂盛醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法